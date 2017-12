Casi un mes con iPhone X: ¿El teléfono perfecto?

Hablar de gama alta es hablar de prestaciones. Memoria, Ram, pantalla, procesador, cámaras, etc. Ante aquello, las diferencias llegan a marear a los usuarios. ¿Cómo tomar una buena decisión para elegir un celular? El precio es un factor, pero ante una inversión tan alta, mejor hablar de experiencias. En Publimetro probamos el iPhone X. ¿Vale la pena?

Un diseño para enamorarse. / Captura

Convengamos que los terminales de Apple no son equipos baratos, pero así mismo, poseen un sello de calidad propio de la marca. Te vas a la segura. En un primer acercamiento a iPhone X, te enamoras por su diseño.

¡Empecemos!

Lo primero que te llama la atención es la eliminación del botón Home y por consiguiente a Touch ID. Pero no te preocupes, esto ha ocurrido al dar la bienvenida al FaceID (lo desbloqueas con el rostro). Más allá de un cambio estético, supone renovar la interacción interfaz-usuario.

Sus dimensiones son 143,6 x 70,9 x 7,7 milímetros, con un peso de 178 gramos. Se siente un poco pesado, pero es debido a que regresamos al cristal en su parte trasera (¡Como amábamos el diseño de iPhone 4!), pero ahora por una gran razón: Cuenta con carga inalámbrica.

Lo técnico

Su pantalla es OLED 5,8 pulgadas Super Retina HD, con una resolución de 2.436 x 1.125 píxeles, 458 ppp. Maravillosa. Resumiendo su interior, este pequeño gigante posee un procesador A11 Bionic con arquitectura de 64 bits, coprocesador de movimiento M11.

Ahora cuenta con carga inalámbrica. / Captura

¿Núcleos? Hexa-core (2 x Monsoon + 4 x Mistral). Tres Gb de Ram, completan esta maravilla estando disponible en versiones de 64 gb de memoria interna y también 256.

Amor por las cámaras

Pero si hay algo de su hardware que marca la diferencia son sus cámaras. En sus traseras nos encontramos con dos de 12 megapíxeles (gran angular y teleobjetivo) (f/1.8 y f/2.4), doble OIS

zoom óptico, grabación 4K, etc. ¿Y la delantera? De 7 megapíxeles, f/2.2, grabación 1080p, Retina flash, vídeo 1080p.

Como extra, el equipo cuenta con resistencia al agua (IP67) y una batería de 2716 mAh (no extraíble). ¿Te sirve esa información para definir que equipo comprar? Poco. Entre tanto dato, mejor leer el catálogo. Sigamos.

Lo que nadie te cuenta

Lo que hace especial al iPhone X va más allá de sus especificaciones. ¿Diseño? Hermoso. Además muy cómodo, pues al tener una pantalla frontal que cubre casi en su totalidad el equipo, puedes tener una gran pantalla en un reducido espacio físico. Entra cómodamente en el bolsillo.

Todo lo que puede hacer iPhoneX será complemento perfecto para tu creatividad y momentos de ocio. / Captura

Lo único, es que debido a su material puede ser algo "resbaladizo". Pero es un tema de costumbre. Deberás fijarte un poco más a donde dejas el teléfono. Aunque como veremos más adelante es bastante resistente.

¿Batería? Más que suficiente. Dura todo el día sin problemas (con bastante uso y el Watch conectado por Bluetooth). ¿Resistencia? Por primera vez no tengo temor a que un teléfono con tanto cristal se me caiga. Ya ha pasado: en cemento, veredas, desde el escritorio, desde el bolsillo, etc. No tiene rasguño alguno.

Funcionamiento cotidiano

¿Cómo funciona? Perfecto. Soy del tipo de usuarios que olvida ir cerrando aplicaciones. El A11 puede con todo. Jamás he tenido que esperar que procese nada.

Sumado a todo lo anterior, cuenta con un audio de alta calidad, jugar con los animoji te traerá hora de ociosidad. Al igual que la aplicación "Clips" con la que puedes jugar a que estás en otros rincones del mundo y hacer entretenidos videos.

¡No lo dudes!

¿Modo retrato? En iPhone 8 venía sólo en las cámaras traseras. Ahora lo tendrás también en la frontal. Si eres un amante de las selfies, esto sin duda lo tienes que considerar. Si bien su precio es elevado (cercano al millón de pesos), a través de varias compañías de telefonía ya hay opciones disponibles para acceder a él por bastante menos. ¿Vale la pena? Totalmente. Es el teléfono que elegiría una y mil veces.

Definitivamente un digno equipo para este décimo aniversario de Apple. La compañía norteamericana nos eliminó los teclados convencionales y nos acostumbró a grandes pantallas. Ahora, nos trajo la que es sin duda la mejor pantalla completa.