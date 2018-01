Los Videojuegos más esperados del 2018

Nuevos videojuegos increíbles serán lanzados este año. Por ejemplo, los retornos de Dragon Ball y God of War, están en la lista de los títulos más esperados en 2018

Dragon Ball FighterZ

Gokú y compañía están de regreso en consolas con un nuevo juego de peleas desarrollado ahora por ARC System Works. Con una estética idéntica al anime, esta nueva entrega además de enfrentarnos en espectaculares batallas, nos contará una nueva historia de estos guerreros. Enero 26, 2018.

A Way Out

Busca a un amigo y prepárense a compartir una pantalla controlando a Leo y a Vincent, dos prisioneros que deben trabajar juntos para escapar de prisión y escapar de las autoridades. Ya sea en modo local o multijugador, A Way Out presenta una mecánica y narrativa que no se había visto en mucho tiempo. Marzo 23

God of War

Kratos está de regreso, y en esta ocasión viene acompañado y con un gran cambio a la mecánica conocida de la serie.. Después de eliminar a los dioses del Olimpo, el dios de la guerra ha dejado Grecia y ahora recorre los nueve reinos de la mitología nórdica junto a su hijo, Atreus. 1er trimestre.

Red Dead Redemption 2

Rockstar Games nos llevará de nueva cuenta al salvaje oeste con Red Dead Redemption 2. Aunque aún no hay muchos detalles de esta precuela, se sabe que el jugador controlará a Arthur Morgan, un forajido miembro de la banda de Van der Linde. 1er trimestre.

Detroit: Become Human

Quantic Dream está de regreso para contarnos una gran historia interactiva con Detroit: Become Human. En esta nueva entrega conoceremos la evolución de los androides en un futuro no muy lejano y cómo sus tres personajes, Kara, Connor y Markus nos muestran aspectos distintos sobre lo que es ser un androide.