Tendencias de diseño en departamentos de lujo

Las viviendas de lujo resuelven de mejor manera las necesidades del propietario, con espacios amplios y equipamientos de primera línea. Su arquitectura y orientación privilegia las vistas y la seguridad con accesos únicos y controlados, y están rodeados de un espectacular paisaje a cargo de reconocidas oficinas del rubro, según lo explica Juan Enrique Nestler, gerente comercial de Inmobiliaria Manquehue.

En el caso de los departamentos, se tiende a proteger la privacidad de los residentes, por lo que se contemplan sólo uno o dos departamentos por piso, accesos independientes del servicio y ascensor directo. Sus baños tienen elementos de distinción, como lavamanos de doble cuba, tina suelta, y cubiertas de cuarzo natural. Sus dormitorios principales tienen conexión directa con piezas de escritorios, amplios walk in closet y grandes ventanales para recibir luz natural. Además, los primeros pisos disponen de amplios jardines con goce de uso exclusivo, mientras que los pisos altos cuentan con terrazas panorámicas, y algunos con jacuzzi al aire libre.

“En el caso de Departamentos de Hacienda, -que comercializamos en Piedra Roja- se privilegian amplios espacios para compartir con la familia y amigos en un entorno único y tranquilo, rodeado de una exclusiva cancha de golf. El proyecto se enfoca en quienes valoran la vida outdoor y la comodidad, con el mejor equipamiento disponible y con distribución de vanguardia, que lo transforma en un proyecto de lujo”, señala Nestler.

A nivel de terminaciones, “se incorporó revestimiento exterior en piedra y pintura, puertas interiores de piso a cielo, quincallería con terminación color acero inoxidable y puertas enchapadas, ventanas de PVC termopanel con folio de madera, y muebles de cocina con cubierta de cuarzo, full diseño italiano, todo lo que otorga al desarrollo un sello de distinción y calidad. Algunos modelos cuentan con modernas tinas islas de hidromasaje en los baños principales, cocinas integradas, full diseño italiano; y terrazas que permiten contemplar y disfrutar el entorno”, comenta el ejecutivo de Manquehue.

Por otro lado, las nuevas tendencias han llevado a que los walk in closet sean verdaderas habitaciones del vestir, espacios amplios, bien pensados, con buen look, para sentirse en una verdadera tienda, con la ropa exhibida y no apretada en cajones. Son espacios bien pensados para cada prenda de ropa. Incluso en algunos casos, llegando a tener hasta dos walk in closet. Se han acentuado diferencias en los espacios y módulos incorporando zapateros y colgadores especiales en caso de las mujeres.