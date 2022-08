En entrevista hijo de Raquel Argandoña critica duramente a su madre

Reproducción Revista Caras

El hijo de Raquel Argandoña, Hernán Calderón (15) rompió su silencio en entrevista con la Revista Caras, según él mismo explicó lo hizo para “aclarar algunas cosas que se han dicho y no corresponden a la realidad”.

Para el estreno del docurreality “Las Argandoña”, el hermano de “Kel” no tuvo piedad con su madre a través de su cuenta de Twitter (ver nota), las que generaron una ola de reacciones en la red social (ver nota). Al pasar de los días, analizó sus dichos y en la entrevista explica porqué se enojó tanto con su madre al ser mencionado en el programa de TVN.

“Siempre le pedí, incluso muchas veces llorando, que no hablara de mí en las entrevistas o en TV, pero nunca dejó de hacerlo. Está bien que hable de su vida privada, pero no tiene por qué referirse a la mía… Por una mala actitud suya me fui de la casa, pero ella para quedar bien dijo que lo hice porque era muy estricta, dejándome poco menos que como un reventado, que andaba botado de casa en casa”.

El joven además indica que quiere dedicarse a la música, pero también sostiene que por ser hijo de Raquel se le han abierto las puertas en este ámbito.

Según Hernancito, los mayores costos de ser hijo de la panelista del “Buenos días a todos” es que la gente piense y diga “ah el niñito cuiquito de la Raquel debe ser igual a ella”, pero dice no afectarle ya que hablan sin conocerlo, y lo hacen sólo por la impresión que tienen de su madre.