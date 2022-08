Pinilla no quiere ser suplente de Milito en Inter de Milán: “Me importa poco”

Mauricio Pinilla sigue sonando en el Inter de Milán como el delantero ideal para que sea el suplente de Diego Milito. Sin embargo, el chileno no se inquieta con la posibilidad de regresar al equipo que compró su pase y lo llevó a Italia para terminar jugando en el Chievo.

“Es cierto, no me desagrada que me vean cerca de equipos grandes. ¿Irme a Inter para ser suplente de Milito? En Palermo era el quinto delantero y terminé siendo titular. Me importa poco, yo estoy contento en Cagliari“, dijo al diario Unione Sarda.