Mauricio Isla y su irregularidad en Juventus: “básicamente era mi culpa”

Mauricio Isla (AFP)

UPI

El mediocampista nacional de la Juventus, Mauricio Isla, destacó este miércoles su presente en la tienda de Turín, luego de pasar por un período de falta de confianza, y calificó como un orgullo ser parte del “mejor equipo de Italia”. En rueda de prensa, el seleccionado chileno se refirió al buen momento que atraviesa en la ‘Vecchia Signora’, aunque sin olvidar el duro camino que debió sortear para llegar a ser una pieza importante en el andamiaje del entrenador Antonio Conte.

“Todo lo que he pasado en el último tiempo era básicamente mi culpa. Yo no tenía la confianza en mí, a pesar de que sí tenía de parte del club y mi entrenador”, indicó de entrada.

“El partido ante Trabzonspor (de Turquía por la Europa League) ha sido uno de los mejores desde que llegué aquí. No debo limitarme a hacer la tarea, como siempre me dice el técnico, debo jugar como lo hice en el último partido”, agregó el compañero de Arturo Vidal.

Además, Isla descartó partir de la ‘Juve’ de cara a la temporada 2014-2015 y se ve vistiendo la casaquilla bianconera por un largo rato.

“En Juventus siempre me he sentido bien, me tocó el mejor equipo de Italia y eso es un orgullo para mí, sobre todo viniendo de un equipo relativamente pequeño”, dijo.

“Jugar en la ‘Juve’ es muy divertido y es un orgullo. Después de un primer año difícil, ahora me siento bien y quiero demostrar lo que puedo”, sentenció.

Juventus se acerca a pasos agigantados a l tricampeonato de la Serie A italiana. Tiene 72 puntos y posee una clara ventaja de 14 puntos sobre su más cercano perseguidor, AS Roma.