La particular petición del vocalista de Oasis a Manuel Pellegrini

Liam Gallagher, vocalista de la ex banda Oasis, es un reconocido hincha de Manchester City y por eso no se perdió el encuentro ante West Ham, en la última fecha de la Premier League. El inglés no podía esconder su alegría y su equipo estaba a sólo un punto de conseguir su cuarto título en la Liga de Inglaterra.

Pero la alegría también era nerviosismo y ansiedad y así lo reflejó en una entrevista con el canal oficial de los Citizens. “Estoy ansioso por el título. Sólo necesitamos hacer nuestro y estamos ahí. Lo lograremos y espero que no sea tan sufrido como hace dos años, que fue una pesadilla”, señalaba Gallagher.

Y el ex vocalista de Oasis no pudo esconder su gratitud con Manuel Pellegrini, que fue uno de los principales artíficies del título de la Premier League de Manchester City.

“Manuel Pellegrini es hermoso, lo amo. Quiero que me adopte”, le pidió el inglés al técnico chileno.