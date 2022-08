Factor Pinilla: La lucha contra el esquema que el ariete quiere ganar con goles

Demid Herrera Palacios @DemidHerrera

Sabido es por el medio futbolístico que Jorge Sampaoli en su paso por la Selección ha precindido de utilizar un nueve clásico y que en Eduardo Vargas y Alexis Sánchez ha encontrado su delantera oficial. Humberto Suazo fue el primer damnificado por esa decisión, pues se quedó fuera de la lista de treinta jugadores y el primer corte de jugadores incluyo a dos arietes netos, pues Gustavo Canales o Esteban Paredes apostaban a cumplir esa función y ambos quedaron fuera. Los diarios gastaron largas páginas en discutir esa decisión y los hinchas en la calle tampoco coinciden, sin embargo Sampaoli se ha mostrado firme en su decisión.

¿El sobreviviente? Mauricio Pinilla, jugador que ha aparecido en la mayoría de las nóminas del casildense pero no ha sumado minutos en demasía, tendencia que pareciera se repetirá en un posible Mundial puesto que el actual delantero del Cagliari no aparece en las pizarras que el entrenador va confeccionando de cara al Mundial.

Con Jorge Validivia como el potencial “nueve falso”, Sampaoli ha dado esa responsabilidad a Alexis Sánchez en otras ocasiones, relegando a Pinilla a los minutos finales (como se dio en el amistoso contra Alemania) para capturar pelotas aereas, sin embargo el formado en la U suma bonos en estos días de entrenamiento.

“Ustedes (la prensa) me dan por fijo, pero yo no me siento seguro para nada, estoy feliz por estar acá y pelearé mi cupo hasta el final. El técnico será el encargado decidir si mis técnicas son las que necesita para el Mundial”, dijo Pinigol cuando enfrentó a los medios y horas después lo refrendó marcando en el entrenamiento y siendo uno de los destacados en el grupo de los atacantes, ya que Sampaoli ha dispuesto el trabajo específico en dos grupos, donde la otra novedad del día fue que Pedro Pablo Hernández estuvo junto a sus compañeros en el entrenamiento en Quilín (se desestimó Juan Pinto Durán para cuidar las canchas del recinto), quedándose sólo Arturo Vidal realizando trabajo diferenciado.

Cercanos al jugador aseguran que el otrora “niño terrible” del fútbol chileno ha tomado una actitud “más madura y comprometida con el trabajo” y muestra de ello es que lejos parecen los tiempos de “El Rey León” y los escándalos de farándula.

Ese cambio de actitud más el roce europeo le valieron ser “último de los nueve” y ahora deberá luchar contra las ideas de Sampaoli. Esas que lo tienen como una de las cartas secundarias pero que no lo amilanan, pues hace no mucho tiempo era de los que se veía más lejos del Mundial y hoy está a veinte días de cumplir su sueño.