Análisis estadístico: el increíble partido perfecto de Andrea Pirlo frente a Inglaterra

Perfecto, o casi perfecto, que en este caso quiere decir lo mismo. Porque Andrea Pirlo fue el eje, equilibrio y termómetro de una Italia que jugó ágil y de forma ofensiva para anular y derrotar 2-1 a Inglaterra en el debut en Brasil 2014.

Pirlo, de 35 años, pasó bien, generó opciones de gol y hasta hizo un amague que se transformó en asistencia para Marchisio, autor del primero. Sobre el final pegó un tiro libre fenomenal que dio en el travesaño.

Un análisis estadístico demuestra que el crack italiano jugó casi a la perfección. Es decir, no sólo agradó a la vista de los fanáticos del fútbol -fue hasta ahora el mejor partido del Mundial-, sino que completó todas las columnas de la planilla de evaluación con los mejores índices.

Remates al arco: 1, de tiro libre, desviado.

Pases totales: 103 correctos de 108. Los cinco pases fallados fueron en el tercio de ataque de la cancha. Es decir, posibles asistencias.

Opción de gol generada: 1

Pelotas recuperadas: 4

Velocidad máxima: 20,2 km/h

Distancia recorrida: 10.446 metros

Así se movió Pirlo: mapa de calor con el traslado del volante

* Fuente: FIFA y Stats Zone de Four Four Two