El descargo de Romario por la goleada incluyó palabras para polémica con Chile

Pese a que el Mundial sigue su curso, Brasil despertó el día después de su gran pesadilla aún golpeado por el desastre y si primero fueron los medios de comunicación quienes destrozaron la lastimosa actuación del Scratch ante Alemania, ahora fue un ídolo histórico quien tomo la palabra y con una extensa carta analizó a su manera la crisis del fútbol brasileño.

“Pasado el luto de las primeras horas de la derrota, quién tienga buena memoria se acordará de mi sentencia: fuera de la cancha, ya perdimos la copa y desafortunadamente, en la cancha, no fue diferente. Ayer fue un día muy triste para nuestro fútbol. Ganó el mejor y nadie se cuestiona la superioridad del fútbol alemán desde hace algunos años. Aún así, el mundo observó con asombro esta derrota, porque ni Alemania, en su optimismo mejor, debe haber imaginado esta histórica victoria.

Sin embargo, si tiramos de la memoria, recordemos que nuestra selección no he estado mostrando nuestro mejor fútbol en mucho tiempo. Hemos jugado muy mal. Por desgracia, nos costó siete y tanto como causa malestar, debemos admitir que la lluvia de goles fue un reflejo del pánico, la incapacidad de reacción de nuestros jugadores y la falta de actitud del entrenador para cambiar el equipo.

Tenemos una crisis en nuestro amado deporte, llegamos a la cima de ella, pero creo que eso no es un problema sólo de los jugadores o de Scolari. Nunca cruzó mi mente.

Nuestro fútbol ha ido deteriorándose durante años, ha sido absorbido por sombreros de copa que no tienen talento con la pelota. y que estan en sus cabañas de lujo en los estadios animando los millones que entran en sus cuentas. Una banda de ladrones, corruptos y los sargentos.

Mi sensación es a la rebelión.

Tengo cuatro años predicando en el desierto los problemas del fútbol brasileño. Con su confederación, una institución corrupta gestión de un valor de mercado de alta plusvalía, usando nuestro himno, nuestra bandera, nuestros colores y, lo más importante, nuestro material humano, nuestros jugadores. Porque no nos equivoquemos, el fútbol es negocio, negocios, entretenimiento y mueve mucho dinero. Nunca conté con el apoyo del Presidente del país, Dilma Rousseff, o del Ministro del deporte, Aldo Rebelo. Que todos lo sepan: le he pedido varias veces al Gobierno Federal una intervención política en nuestro fútbol.

En 2012, presenté una solicitud para investigar la CBF, había basado en una serie de escándalos que involucran a la entidad, tales como el enriquecimiento ilícito de los líderes, corrupción, evasión de divisas, lavado de dinero y desvío de fondos de la empresa patrocinio área TAM. La solicitud está atascada en un cajón en Brasilia hace dos años. El Presidente de la cámara de diputados, Sr. Henrique Eduardo Alves, escuchó mis argumentos pero me aseguró que no era el mejor momento para instalar esta investigación. Yo no estaba de acuerdo, pero respeté la decisión. ¿Y ahora, Presidente, es hora?

Excepto por la escena de ayer, Brasil no debería avergonzarse de una derrota en la cancha, después de todo, derrotas son parte del deporte. Pero debemos sentir vergüenza por tener una de las gerencias de fútbol más corrupta del mundo. La arrogancia de esta entidad es tan grande que incluso el jefe de relaciones con la prensa alcanza la absurdidad de golpear a un atleta de otra selección, como lo hizo Rodrigo Paiva contra un jugador de Chile Pinilla. (tomó una suspensión de cuatro partidos y se prohibió el acceso al vestuario de los jugadores. Este acto fue muy simbólico y dice mucho de ellos). El Presidente de la entidad, José María Marín, es ladrón y público partidario de la dictadura. Marco Polo Del Nero, su actual adjunto, recientemente fue detenido, investigado y acusado por el FBI por posibles delitos contra el sistema financiero, la corrupción y conspiración. Son los que dirigen nuestro fútbol. ¿Qué pena mayor que esta?

Marin y Del Nero tenían que estar en la cárcel! Un montón de vagos!!!

