Carlo De Gavardo desató la locura de la gente y cumplió en la pista

(De Gavardo volvió a ser el gran embajador del Rally Mobil – Foto: Gonzalo Perez Amar)

Gonzalo Perez Amar, enviado especial a La Serena

El piloto del Team Publimetro fue el más solicitado en Vicuña para las fotografías y los autógrafos. Además, en la jornada sabatina de la tercera fecha del RallyMobil quedó en la segunda ubicación de la N3.

El RallyMobil de La Serena ha servido para que los fanáticos tuercas se acerquen a los pilotos, vean el trabajo de los mecánicos y sientan toda la logística que mueve a una de las carreras más importantes de Chile.

Primero lo hicieron con la Súperespecial nocturna en el Mall Puerta del Mar, donde más de seis mil hinchas vibraron con los pilotos demostrando sus destrezas en el circuito de 600 metros, donde cada uno de los 37 binomios dio tres vueltas. Pero fue sólo el comienzo del show para el público de la cuarta región.

En la jornada sabatina, los hinchas tuercas se trasladaron hasta la plaza de Vicuña y ahí disfrutaron con el parque de asistencia instalado en pleno centro de la localidad. Y uno de los más solicitados para las fotografías y los autógrafos fue Carlo De Gavardo.

“Carlo, una foto. Carlo, un autógrafo”, eran las frases que más se repetían entre el público que se acercó hasta la plaza. Y el experimentado piloto no se negó a ningún requerimiento.

“Estoy feliz de hacerlo y mientras pueda decir que si, lo haré. Fue algo súper bueno y fue lindo pasar por lugares donde el rally no había ido, como cruzar el especial lugar de Andacollo, Samo Alto o el mismo Vicuña. Es lindo estar en contacto con la gente y que ellos disfruten”, señaló mientras se fotografiaba con un pequeño niño.

Y el piloto del Team Publimetro retribuyó el cariño de la gente en la pista. Pese a que en el último prime del día sufrió un problema mecánico y una piedra dañó parte de su auto, complicando el paso de los cambios, logró quedar en el segundo lugar de la N3, a sólo 32 segundos del líder Ramón Ibarra (1h8m52s)

En tanto, su compañero de equipo, Eduardo Kovacs, quedó en el cuarto lugar de la categoría N3L. El piloto santiaguino realizó un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 5 segundos y está a más de tres minutos del líder del rally de La Serena, Cristián Esteva.

Vicente Israel superó los problemas y queda en el podio de la N3

Pese a que rompió el parabrisas de su auto, tuvo problemas con los frenos y fue penalizado con diez segundos, el piloto del equipo Procircuit-Publimetro quedó en el tercer lugar.

No habían pasado ni diez minutos de la jornada sabatina de La Serena y los problemas comenzaron para Vicente Israel. El piloto del equipo Procircuit-Publimetro no tenía bien asegurado el capó de su Honda Civic Coupé y terminó rompiendo su parabrisas. Pero eso no sería nada para los problemas que tuvo que vivir más adelante.

Mientras disputaba recién el primer prime del día, se dio cuenta que le habían realizado un cambio en los frenos y no se enteró hasta que el frenaje le costó más de la cuenta. Con temor y desconfianza, siguió recorriendo el circuito entre Andacollo y Samo Alto.

Pese al problema que estaba teniendo con su auto, quedó primero tras el primer especial. Primer lugar que no pondría mantener en el segundo especial y caería hasta la tercera posición de la N3. Tercer puesto que sería el cuarto para el prime 4 y 5.

Sin embargo y pese a los problemas, el piloto pudo llegar hasta el parque de asistencia remoto en Vicuña y ahí arregló los frenos. Con más confianza y sin incovenientes en el frenaje, remontó y quedó segundo en la clasificación de su categoría previo al último prime de 1,8 kilómetros en el Mall Puerta del Mar. Pero ahí volvió a sufrir, ya que tocó una barrera de protección y fue penalizado con diez segundos, finalizando en el tercer lugar.

“Me pusieron pastillas nuevas y no me avisaron. En la primera especial el auto no me frenaba e iba con mucho susto, además que en una de las curvas se me fue el freno a fondo y casi me borro. Ahí me dio más susto. En Vicuña me mejoraron los frenos y ahí hice un buen tiempo que me dio para quedar segundo”, señaló el piloto tras la carrera.

“Venía muy choreado y con la última especial logré quedar segundo. No fue tan malo el día y mañana espero que sea un mejor día. Por lo menos mejoramos el tema de los frenos y ahora hay que descontar segundos”, concluyó.

Vicente Israel consiguió un tiempo de 1h9m22s y necesita descontar 30 segundos para alcanzar a Cristobal Ibarra. En tanto, su hermano Benjamín no tuvo un buen día y quedó quinto en la ubicación con un crono de 1h14m30s.