Nicolás Massú: “Estoy feliz de haber logrado algo histórico para Chile”

AFP

El Gráfico Chile

El capitán chileno de Copa Davis se mostró feliz tras las constantes muestras de cariño que ha recibido en los últimos días por su doble medalla de oro olímpica conseguida en Atenas 2004. El histórico triunfo conseguido por el Vampiro y Fernando González fueron comentado por el trenista a 10 años del triunfo en dobles en aquellos Juegos Olímpicos.

“Estoy muy feliz por haber logrado algo histórico para Chile. Van a pasar muchos años, va a quedar para las generaciones que vienen. Estoy feliz de dar las dos primeras medallas de oro a Chile. Tengo una responsabilidad el día de mañana y tengo que comportarme como tal”, manifestó Massú a radio Cooperativa.

Por otro lado, el ex tenista no quiso referirse a los logros mayores que pudo conseguir en su carrera y destacó que Chile no tiene muchos triunfos deportivos como para no celebrar lo conseguido hace exactamente una década.

“Me parecería raro hablar de lo que hice o no hice. Son pocos los logros en Chile, lo importante es sumarlos; en España tienen a los mejores singlistas, son campeones en fútbol y en no sé qué más. Es importante empezar a sumar los logros que hemos tenido en Chile”, agregó Massú.

Por último, el oriundo de Viña del Mar se refirió al mal momento por el que cruzan los tenistas chilenos actualmente y que su objetivo en el presente es tratar de ayudar a los jóvenes tenistas nacionales a mejorar.

“Quiero ayudar para tener jugadores de primer nivel. Hay que tener calma, no se hace de un día para otro. El tenis es un deporte difícil. La cantidad de jugadores alrededor del deporte es mucha. Un jugador 50° en el mundo es espectacular. Hay que tomarle el peso de cómo son las cosas. Por lo menos lo que esté a mi alcance estaré dispuesto a ayudar”, cerró el medallista olímpico.

GRAF/DE