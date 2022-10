Vasco Moulian aclara los dichos sobre su fanatismo por la UC que le inculcó su padre

Agencia Uno

Universidad Católica vive uno de los momentos futbolísticos más dificiles de su historia. Es por eso que cada crítica que aparece al cuadro que dirige Julio César Falcioni, por parte de reconocidos hinchas cruzados, genera un constante rechazo en los fanáticos de la UC.

En ese sentido, el conductor de televisión, Vasco Moulian, fue uno de los personajes más criticados luego de que el diario Las Últimas Noticias publicara una entrevista al profesor de la PUC en la que señalaba que “no le perdonaba a su padre hacerlo hincha de Católica”.

Ante eso, Moulian se defendió y aclaró los dichos sobre su fanatismo a El Gráfico Chile.

“La verdad es que todo pasó en una misa cuando se murió mi padre. Yo tiré un chiste y le dije ‘pucha papá nunca te voy a perdonar haberme hecho de Católica, pero te dejo claro que nunca voy a dejar de serlo’, porque el hincha es el que tiene que tener el aguante y exigirle a su equipo algo tan básico como ganar. Fue un decir, una broma, un chiste”, aseguró Moulian.

El presentador de TV, también se mostró molesto por los constantes reclamos que le hacen por redes sociales los hinchas del elenco de la precordillera y agregó que le da “pena” el mal momento de los Cruzados.

“He sufrido, en mis 42 años con Católica, pero no por eso me voy a cambiar de equipo, es un decir. Me hubiese gustado, pero es un decir no tengo ningun problema de jugar con eso, no se lo pueden tomar en serio. Cuando la UC haga bien las cosas, ahí voy a volver a la cancha porque me da pena (el momento de los cruzados)”, cerró el comunicador.

