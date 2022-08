Jaime Vera le dio con todo al Chuky: “No quiero manzanas podridas en Antofagasta”

(Photosport)

Tras el confuso hecho que involucró al volante de Antofagasta, Daniel “Chuky” González, con el choque de un automóvil al portón de un condominio en la ciudad nortina, Jaime Vera decidió apartar al mediocampista del entrenamiento.

Y es que según manifestó este viernes el Pillo Vera, técnico de los nortinos al diario El Mercurio de Antofagasta, “si un jugador se porta mal, yo, como entrenador de fútbol, le digo al presidente que tiene que sacarme a los que no quieran estar en lo que corresponde”.

“No quiero manzanas podridas que echen a perder las sanas. Eso ya lo viví en la selección chilena. Entonces, la experiencia me dice que hay que sacar la gente que no quiera estar acá”, manifestó Vera apuntando a los sucesos de indisciplina que vivió en la Roja como ayudante técnico de Claudio Borghi.

Sobre el caso específico de Chuky, el adiestrador de Antofagasta declaró que el tema ya está hablado con el jugador y que “la culpa no la tengo yo, la tiene él. Se lo dije al principio: ‘Yo no te quiero en el plantel, quiero que te vayas porque no te voy a ocupar. Pero tampoco tengo la facultad de echarte, y respeto tu contrato”, cerró.

