Milovan Mirosevic recordó a su ex equipo: “Lo de Universidad Católica me da lástima”

Milovan Mirosevic es uno de los referentes cruzados más importantes que aún está en actividad en el fútbol chileno. Es por eso que causó mucha extrañeza su salida del club en este segundo semestre, cuando la dirigencia de Cruzados no le renovó el contrato que tenía con el club hasta junio de este año.

Hoy en Unión Española, el ex seleccionado chileno ve desde afuera la pésima campaña realizada por Universidad Católica y manifestó que siente mucha “lástima” por lo que están viviendo sus ex compañeros de equipo.

“Lo de Católica me da lástima, por mis amigos. Veo este momento desde lejos, porque estoy en otro club. No me corresponde referirme ni al momento del club ni a su entrenador. Pero, lógicamente, uno se preocupa por los amigos, por la gente que uno quiere y que está en este momento en el club”, manifestó el Milo en declaraciones que reprodujo La Tercera.

Recordar que en la segunda fecha del Torneo de Apertura, Mirosevic le dio la victoria a su actual equipo frente a la UC, tras anotar el gol del triunfo en los últimos minutos de compromiso. Desde esa fecha, los reclamos de los hinchas cruzados se intensificó en contra de la dirigencia que mueve los hilos del cuadro de la precordillera.