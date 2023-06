Tomás González debuta en el Continental tras el cupo por equipo a los Panamericanos 2015

UPI

El gimnasta Tomás González encabeza el plantel nacional, que además integran Christian Bruno, Juan Raffo, Juan Pablo González, Felipe Piña y Joel Álvarez, que debuta este viernes en el Campeonato Panamericano específico en Mississagua (Ontario, Canadá), en busca de los pasajes para el equipo hacia los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

Tres Juegos Panamericanos al hilo, Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011, con un acumulado de cinco medallas (plata en suelo y bronce en salto en 2007; y plata en suelo y en salto, y bronce en All Around en 2011), es el contundente palmarés de González en los PanAm Games.

Y desde viernes, el estelar de la gimnasia criolla saldrá una vez más a palestra para seguir construyendo historia americana para Chile. De clasificar serían sus cuartos Juegos continentales consecutivos.

Las opciones que se barajan están claras: si Chile quiere llegar a los PanAm con plantel completo deberá atrapar una de las ocho plazas colectivas de que dispondrá este clasificatorio americano o, de lo contrario, deberá hacer uso del derecho otorgado a cada país para llevar el año entrante a los Juegos, a dos gimnastas individuales.

Para Tomás González el certamen traerá aparejada además la tarea de buscar las finales de suelo y salto y posiblemente de All Around tras las medallas que entregará este Senior Pan-American Gymnastics Championship, a desarrollarse en el Hershey Centre Main Bowl de Mississagua.

En la búsqueda de los boletos para Toronto 2015, la apuesta del cuadro criollo es clara: pelear por obtener el octavo boleto grupal a Toronto. Y como explicó el doble finalista olímpico “estamos bien preparados, hace un mes que estamos concentrados en el CAR haciendo modelos de competencia dos veces a la semana. Hemos mejorado mucho, falta por mejorar aún, pero nuestra ilusión es atrapar el octavo lugar y clasificar como equipo a Toronto 2015”.

De los seis gimnastas que llevará cada equipo, competirán cinco, y los cuatro mejores puntajes sumarán para el ranking final en busca de los boletos para los Juegos 2015.

“En lo particular he estado enfocado en suelo y salto, que son mi fuerte. Espero que salga todo bien, primero en la clasificación y luego en la final por las medallas en suelo y salto. Y tal vez en All Around, en el que espero hacer un buen papel. Van a estar los mejores de Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, México, Brasil y Colombia y hay que dar la pelea”, sentenció el gimnasta.