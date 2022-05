¿Buena o mala influencia? Los conocidos amigotes de los deportistas chilenos

Expandir Reproducción automática 1 de 11

En todo deporte la concentración y vida sana siempre ha sido un aspecto fundamental para el desarrollo profesional de todo atleta. Estar alejados de las fiestas nocturnas o del alcohol, son las principales recomendaciones que se les da a lo largo de su carrera para que no afecte a su crecimiento como deportista.

Sin embargo, futbolistas y tenistas siempre han recurrido a sus amigos de infancia para poder despejarse del estrés que representa estar constantemente en la alta competencia. Sean buena o mala influencia para estos deportistas, ellos siempre están.

Es por eso que, en base al último escándalo nocturno que protagonizó Arturo Vidal con sus amigos en una discoteca de Turín, recordamos a los conocidos amigos de los destacados deportistas chilenos. Aquí los más notables.

Bastián Fuentes Becerra: Uno de los más jóvenes de la lista, el amigo de Arturo Vidal tenía 18 años en 2011 cuando fue detenido por conducir el auto del futbolista sin los documentos y por intentar sobornar a los funcionarios con una camiseta del mediocampista de la Juventus y 50 mil pesos para que no le sacaran la multa. El arresto fue a las cuatro de la mañana y en la Dodge Caliber del volante chilento.

Mario Cárdenas “Guaton Pepo”: Amigo del futbolista Jorge Kike Acuña, Cárdenas fue compañero de parranda en los mejores años del ex seleccionado chileno. Junto a eso, Guaton Pepo protagonizó un recordado escándalo en el que amenazó a un periodista del programa Intrusos, por hacer una nota en la que explicaba los motivos por los que el actual jugador de Unión San Felipe, no se podía casar con su novia Carla Jara. “Me llamó a mi teléfono personal, que no sé de qué manera se lo consiguió y me amenazó. Dijo que iba a interponer una demanda por injurias y calumnias, que el Kike Acuña estaba muy molesto conmigo y que él sabía que los periodistas no teníamos ningún peso”, declaró en esa oportunidad el comunicador al diario La Cuarta.

Waldo Martínez: Pese a ser vinculado como amigo de varios deportistas destacados, Martínez es conocido por ser uno de los mejores compañeros de salida del ex tenista Marcelo Ríos y de Nicolás Massú. Compartiendo fotos en las redes sociales con ellos y contando algunas historias en el reality Pelotón de TVN, Martínez no fue involucrado en grandes polémicas con ambos deportistas chilenos e incluso se molestó tras la constante vinculación a ellos. “¿Qué culpa tengo yo de ser el amigo de ellos, ah?”, dijo Martínez el mismo matutino.

Mario “Chapulin” Moreno : Es el líder de la barra Marea Roja, la cual acompaña a la selección chilena en la mayoría de los partidos que ésta disputa. Con esto como base, sus constantes idas al estadio a ver a los seleccionados y su participación en el reality Mundos Opuestos junto a conocidos futbolistas como el ex Colo Colo, Francisco Huaiquipan, lo acercaron mucho más a los deportistas. Dentro del reality de Canal 13, Moreno defendió a Huaiqui de todos los otros integrantes que lo enfrentaron y a la salida del encierro continuó con la tónica. Iván Zamorano también se convirtió en uno de sus amigos cercanos, tras el apoyo que le otorgaba Chapu y la Marea Roja a los partidos de Showbol que organizaba Bam Bam.

Rodrigo “Dino” Inostroza: Conocido por ser el mejor amigo de Alexis Sánchez y también de Junior Fernandés desde los tiempos de Cobreloa, donde fue capitán en las juveniles de los loínos. Pese a que no obtuvo la misma fama que sus amigos, ni tampoco el desarrollo futbolístico necesario, es uno de los compañeros de parranda más conocido que tiene el actual delantero de Arsenal.

