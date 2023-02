Luchador latino cerca de regresar a la WWE

Expandir Reproducción automática 1 de 8

¿Recuerdan a Carlito?

El luchador boricua dejó huella en la WWE. Los fanáticos del entretenimiento deportivo deben tener en la memoria el cabello afro, velocidad en el ring y su clásica frase: «I spit in the face of people who don’t want to be cool» («Escupo en la cara de gente que no quiere ser cool»).

Para alegría de sus seguidores, todo parece indicar que el boricua está cerca de regresar a la empresa de Vince McMahon, luego de que luchara ahí por última ocasión en 2010.

El hijo del también luchador Carlos Colón, hermano de Eddie Colón (Diego, de Los Matadores de WWE) y primo de Orlando Colón (Fernando, de Los Matadores) confesó su deseo por volver a la compañía estadounidense. También afirmó que han existido acercamiento de ambas partes.

«Si las circunstancias fueran las idóneas ya estaría de regreso. La pelota está en su cancha. Ahí es donde nací, donde forjé mi carrera y nunca, realmente nunca, me he alejado de ellos«, mencionó el peleador al portal «Solo Wrestling».

Carlito es el actual campeón de WWC, la principal marca de lucha libre en Puerto Rico.