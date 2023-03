WWE: Eden, la última estrella que deja la empresa

Expandir Reproducción automática 1 de 10

Solo unos días después de que Cody Rhodes abandonara a la WWE, su esposa Eden también reveló su marcha de la empresa de entretenimiento deportivo.

La presentadora y anunciadora de la compañía estadounidense comunicó en las redes sociales a sus fanáticos que la grabación del pasado SmackDown fue el último evento en el que estuvo ligada a la WWE.

(1/2) What I've been teasing for weeks: I've been offered a new opportunity outside of WWE!! So I've decided to part w/ WWE after tonight.

— Brandi Rhodes (@RealEdenWWE) 25 de mayo de 2016

Apenas el fin de semana pasado, Cody Rhodes anunció que pediría la liberación de su contrato, pues no estaba conforme con el papel secundario que le habían dado los creativos en las últimas presentaciones.

Unos días después la WWE liberó a Stardust y solo tres días pasaron para que Brandi Rhodes decidiera dejar a la compañía de Vince McMahon.

Cody Rhodes y Eden contrajeron matrimonio en septiembre de 2013 y aunque muy pocas veces fueron vistos juntos en las presentaciones de WWE, si demostraban su amor a través de las redes sociales.

Durante su permanencia en WWE, Stardust fue Campeón en Parejas en seis ocasiones y dos veces Campeón Intercontinental.

Uno de sus mejores y más recordados momentos fue entre 2008 y 2010, cuando formó el grupo «El legado», al lado de Randy Orton, Ted Dibiassi, Manu y Sim Snuka; aunque en los últimos tiempos también hizo equipo con su hermano Goldust, una alianza que formó que agradó al entretenimiento deportivo.

Habrá que esperar si Cody Rhodes continúa en el mundo de la lucha libre o se aleja del entretenimiento deportivo.