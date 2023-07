Básquetbol chileno al día: Resultados y posiciones de la Libcentro y Liga Saesa

Expandir Reproducción automática 1 de 3

El Gráfico Chile

Revisa los resultados y el horario de las próximas fechas de las dos principales ligas del básquetbol chileno, las que entregarán boletos para la Liga Nacional.

Libcentro A

Resultados 9ª y 10ª fecha

Libcentro A

Sábado 21 de mayo

Municipal Santiago 75 – 91 Sportiva Italiana Palestino 65 – 89 U. de Concepción Español de Talca 68 – 63 U. Católica Club Brisas 86 – 85 CD Alemán Liceo Curicó 59 – 70 Puente Alto Tinguiririca 80 – 72 Los Leones

Domingo 22 de mayo

Liceo Curicó 74 – 70 U. Católica Español de Talca 77 – 76 Puente Alto Palestino 65 – 61 CD Alemán Club Brisas 84 – 96 U. de Concepción Municipal Santiago 75 – 94 Los Leones Tinguiririca 88 – 65 Sportiva Italiana

Programación 9ª y 10ª fecha

Sábado 28 de mayo

18:00 U. Católica vs. Puente Alto CDO Premium 20:00 Palestino vs. Club Brisas CDO Premium 20:00 Los Leones vs. Sportiva Italiana 20:00 CD Alemán vs. U. de Concepción 20:00 Municipal Santiago vs. Tinguiririca 20:00 Español de Talca vs. Liceo Curicó

Domingo 29 de mayo

18:00 Liceo Curicó vs. Español de Talca 19:00 Club Brisas vs. Palestino 19:00 Puente Alto vs. U. Católica CDO Premium 19:00 Sportiva Italiana vs. Los Leones 19:00 U. de Concepción vs. CD Alemán 19:00 Tinguiririca vs. Municipal Santiago

Liga Saesa

Resultados 4ª fecha

Sábado 21 de mayo

Primera División

Español Osorno 77 – 62 Puerto Varas Colegio Alemán vs. ABA Ancud (Suspendido) Temuco Ñielol vs. Castro (Suspendido) Puerto Montt 87 – 82 Valdivia

Segunda División

Carahue 82 – 58 CDSC Osorno Achao vs. Lautaro (Suspendido) Las Ánimas 83 – 65 Loncoche

Programación 5ª Fecha

Sábado 28 de mayo

Primera División

20:00 ABA Ancud vs. Temuco Ñielol 20:00 Castro vs. Puerto Varas 20:00 Colegio Alemán vs. Puerto Montt 20:00 Valdivia vs. Español de Osorno

Segunda División

20:00 Lautaro vs. Gorbea 20:00 Carahue vs. Achao 20:00 CDSC Osorno vs. Las Ánimas

Domingo 29 de mayo

Primera División

18:00 ABA Ancud vs. Castro

