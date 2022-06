Responden a “The Best”: Vidal aparece en once ideal de medio estadounidense

El Gráfico Chile

Barcelona y Real Madrid dominaron el equipo ideal de 2016 de la FIFA. 10 de los 11 pertenecen a alguno de los dos clubes españoles y sólo el portero alemán Manuel Neuer, de Bayern Munich, juega en otro equipo.

El dominio de catalanes y merengues no pasó desapercibido, así como tampoco que Antoine Griezmann, delantero de Atlético de Madrid que fue finalista para el premio a mejor jugador en los galardones de la FIFA, no estuviese en el once ideal que creó el mismo organismo.

Por eso, Bleacher Report, medio de Estados Unidos especializado en deportes, hizo un equipo ideal e incluyó al chileno Arturo Vidal. El mediocampista aparece como uno de los tres volantes del once, junto a Paul Pogba, de Manchester United, y N’Goló Kanté, que brillara en el Leicester campeón y pasara a Chelsea.

El once alternativo quedó conformado por el portero Gianluigi Buffon, los defensores Jerome Boateng, Leonardo Bonucci, Diego Godín y David Alaba, los volantes Arturo Vidal, N’Goló Kanté y Paul Pogba y los delanteros Gareth Bale, Antoine Griezmann y Neymar.

GRAF/FBC