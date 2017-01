Colo Colo lleva la delantera: los amistosos de los equipos de Primera en la intertemporada

Por Pablo Serey Correa

La intertemporada 2016-2017 en el fútbol chileno ha sido más larga que en años anteriores y por lo mismo los clubes de la Primera División han sacado provecho para prepararse con varios encuentros amistosos.

En dicha línea, destaca el caso de Colo Colo. El equipo de Pablo Guede es el elenco con más compromisos preparatorios confirmados en lo que resta de receso y en ese contexto sobresale el lance ante Lanús que dará vida a la edición 2017 de la Noche Alba. Además, ya jugaron con San Luis de Quillota y Audax Italiano, ambos jugados a puertas cerradas en el Estadio Monumental.

Universidad Católica, en tanto, aprovechará el calendario para prepararse con un par de duelos en Perú. Ya tiene confirmada su presencia en la Noche Crema donde enfrentará a Universitario en el Monumental limeño y sólo le restan detalles para confirmar un cruce ante Sporting Cristal.

A su vez, la Universidad de Chile de Ángel Guillermo Hoyos sumará rodaje en la Cuarta Región enfrentando a Deportes La Serena y a Belgrano de Córdoba, ambos cotejos en el estadio La Portada.

Revisa el detalle de los amistosos confirmados para la intertemporada:

Audax Italiano

• 17 de enero vs. Universidad Católica – San Carlos de Apoquindo *por confirmar

• 25 de enero vs. Santiago Wanderers – Mantagua (Puertas cerradas)

• 28 de enero vs. San Luis – Complejo Ciudad de Campeones (Puertas cerradas)

Cobresal

• 18 de enero vs. Palestino – La Cisterna (Puertas cerradas)

• 21 de enero vs. San Luis – Lucio Fariña (Puertas cerradas)

• 23 de enero vs. Santiago Wanderers – Mantagua (Puertas cerradas)

Colo Colo

• 14 de enero vs. Everton – Monumental (Puertas cerradas)

• 18 de enero vs. Club Atlético Cerro – Monumental

• 21 de enero vs. Sporting Cristal – Monumental

• 24 de enero vs. Lanús – Monumental – Noche Alba

Deportes Antofagasta

• 15 de enero vs. Deportes Iquique – Cavancha

Deportes Iquique

• 15 de enero vs. Deportes Antofagasta – Cavancha

• 18 de enero vs. Cobreloa – Municipal Calama

• 22 de enero vs. Oriente Petrolero – Cavancha

Deportes Temuco

• 21 de enero vs. Universidad de Concepción – Germán Becker (Puertas cerradas)

• 28 de enero vs. Iberia – Germán Becker (Puertas cerradas)

Everton

• 14 de enero vs. Colo Colo – Monumental (Puertas cerradas)

• 21 de enero vs. Unión Española – Santa Laura (Puertas cerradas)

Huachipato

• 18 de enero vs. Universidad de Concepción – Estadio CAP *por confirmar presencia o ausencia de público

O’Higgins

• No tiene amistosos confirmados

Palestino

• 18 de enero vs. Cobresal – La Cisterna (Puertas cerradas)

• 25 de enero vs. Unión Española – Santa Laura (Puertas cerradas)

San Luis

• 21 de enero vs. Cobresal – Complejo San Isidro (Puertas cerradas)

• 28 de enero vs. Audax Italiano – Complejo Ciudad de Campeones (Puertas cerradas)

Santiago Wanderers

• 19 de enero vs. Magallanes – Mantagua (Puertas cerradas)

• 23 de enero vs. Cobresal – Mantagua (Puertas cerradas)

• 25 de enero vs. Audax Italiano – Mantagua (Puertas cerradas)

Unión Española

• 17 de enero vs. Deportes La Serena – La Portada

• 21 de enero vs. Everton – Santa Laura (Puertas cerradas)

• 25 de enero vs. Palestino – Santa Laura (Puertas cerradas)

Universidad Católica

• 17 de enero vs. Audax Italiano – San Carlos de Apoquindo *por confirmar

• 21 de enero vs. Universitario – Monumental de Lima – Noche Crema

• vs. Sporting Cristal – Alberto Gallardo *por confirmar

Universidad de Chile

• 13 de enero vs. Deportes La Serena – La Portada

• 15 de enero vs. Belgrano – La Portada

Universidad de Concepción

• 18 de enero vs. Huachipato – Estadio CAP *por confirmar presencia o ausencia de público

• 21 de enero vs. Deportes Temuco – Germán Becker (Puertas cerradas)

• vs Naval *por confirmar

GRAF/PS