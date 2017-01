Imperdible: esta es la cartelera de Royal Rumble de la WWE

Este domingo se emitirá en WWE Network y Fox Action (en Chile desde las 21:00 horas) la trigésima edición de Royal Rumble de la WWE, en el Alamodome de San Antonio.

Revisa a continuación la cartelera imperdible de luchas.

Kick-Off:

Sasha Banks vs Nia Jax

RAW Tag Team Championships: Sheamus & Cesaro (c) vs Luke Gallows & Karl Anderson

Becky Lynch, Nikki Bella & Naomi vs Alexa Bliss, Natalya & Mickie James en relevos australianos

Cartelera principal:

WWE Cruiserweight Championship: Rich Swann (c) vs Neville

RAW Women´s Championship: Charlotte Flair (c) vs Bayley

WWE Universal Championship: Kevin Owens (c) vs Roman Reigns (con Chris Jericho encerrado en una jaula sobre el ring)

WWE Championship: AJ Styles (c) vs John Cena

Royal Rumble match: El ganador estará en el main event de Wrestlemania 33.

Estarán en esa batalla de 30: The Undertaker, Brock Lesnar, Goldberg, The Big Show, Dean Ambrose, The Miz, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Bray Wyatt, Randy Orton, Luke Harper, Mojo Rawley, Braun Strowman, Chris Jericho, Baron Corbin, Cesaro, Sheamus, Big Cass y Rusev confirmados. Faltan otros nueve y no se descartan grandes sorpresas.