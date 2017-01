Randy Orton se quedó con la pelea de Royal Rumble en jornada histórica de John Cena

El Alamodome de San Antonio Texas fue el escenario elegido por la WWE para realizar el primer PPV del año, Royal Rumble, donde Randy Orton se llevó la gran victoria al ganar la batalla real.

La lucha de 30 luchadores no tuvo grandes sorpresas. En el inicio, Braun Strowman fue el hombre que llevó el peso de la lucha al eliminar a siete competidores. Con el correr de los minutos e ingreso de los luchadores se fueron armando grupos y nuevos feudos.

Los ex campeones en parejas, The New Day fueron eliminados por Sheamus y Cesaro quienes luego dejaron la batalla real tras una viveza de Chris Jericho.

El momento más esperado en el ring fue el ingreso de Brock Lesnar, Goldberg y The Undertaker pero en ningún momento, se lograron encontrar.

Goldberg volvió a humillar a La Bestia al eliminarlo apenas ingresó. Sin embargo, la presencia de Bill Goldberg no duró mucho, puesto que El Enterrador lo dejó fuera de competencia.

Cuando todo parecía que The Undertaker sería el ganador de Royal Rumble, ingresó Roman Reigns como el último luchador e ingresó con una sola finalidad: amar su feudo con El Enterrador de cara a Wrestlemnia.

Fue así, como el samoano eliminó a The Undertaker de la competencia. Los últimos tres competidores en el ring fueron Bray Wyatt, Reigns y Randy Orton.

Orton ya había maravillado a los fanáticos con un par de RKO y con su movimiento final noqueó a Reigns antes de lanzarlo por la tercera cuerda y quedarse con la victoria, puesto que el samoano minutos antes había eliminado a Wyatt.

El récord de John Cena

La mejor pelea de Royal Rumble por lejos fue la que protagonizaron AJ Styles y John Cena donde este último, igualó el récord de Rick Flair al ganar el campeonato por decimosexta oportunidad.

Ambos desplegaron su mejor repertorio y deleitaron al público. Tras dos ajustes de actitud seguidos, Cena se quedó con la victoria y venció al Fenomenal.

El resto de las luchas

Otra buena lucha del evento fue la que protagonizaron Kevin Owens y Roman Reigns. El actual campeón Universal no pudo contar con la ayuda de su amigo Chris Jericho, pero sorpresivamente, apareció Braun Strowman quien le dio una paliza al samoano y Owens sólo tuvo que apoyar su brazo sobre el cuerpo de Reigns para retener el título.

La jornada comenzó con la exitosa defensa de título femenino de RAW de Charlote que venció a Bayley con un inesperado final.

Mientras que en la categoría peso crucero, Neville se convirtió en el nuevo campeón tras ganar por rendición a Richard Swann.

Las peleas del kickoff

El evento Royal Rumble contó con un kickoff de dos horas donde se llevaron a cabo tres peleas. La gran sorpresa fue el triunfo de Gallows y Anderson quienes se convirtieron en los nuevos campeones en parejas tras vencer a Sheamus y Cesaron.

Otra de las peleas fue la victoria de Naomi, Becky Lynch y Nikki Bella quienes vencieron a Alexa Bliss, Natalia y Mickie James.

Finalmente, Nia Jax con el movimiento samoano superó sin mayores problemas a Sasha Banks en una pelea que dominó de principio a fin.