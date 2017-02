Nicolás Canales no olvida su pasado en Colo Colo y dispara contra Héctor Tapia

Nicolás Canales está de regreso en el fútbol chileno. Tras jugar en equipos como el Neftçi, Krylya Sovetov y el Okzhetpes, el delantero nacional decidió que era momento de realzar su carrera futbolística y pasa eso aceptó la oferta de Deportes Temuco quien debutará este sábado en el torneo de Clausura ante Universidad de Chile. De acuerdo a lo trabajado en la semana, el atacante será titular.

“Tenemos que aprovechar la presión que soporta la U, porque viene de perder. Ahora juega de local, con su gente, tiene dos expulsados… Hay que tomar eso como ventaja y aprovecharlo. La última vez que hice un gol en Chile fue en 2014. Después me tocó salir, así que tengo muchas ganas de gritar un gol a favor para nosotros y mejor si es mío“, afirmó el delantero al diario La Tercera en la previa del encuentro.

Pero aunque está en una nueva etapa de su vida, Canales todavía no olvida su amargo paso por Colo Colo durante la temporada 2013-2014. “Fue una linda experiencia con un lindo camarín. Pero después tuve una lesión complicada y asumió otro técnico, Tapia, y me tuve que ir nomás. Al final esto es una profesión y uno debe ir al club que le propongan, independiente de donde te hayas formado“, comienza explicando el atacante.

A pesar de agradece a los funcionarios que estaban en ese época en el club, no se guarda nada cuando recuerda la forma en que Héctor Tapia manejó su caso. “No siento rencor, pero se manejó de mala manera. Cuando el equipo anduvo muy mal, dentro de todo marqué un par de goles y nunca fui criticado por la prensa. Cuando me lesioné, Tapia se me acercó muchas veces para decirme que yo era el 9 del equipo, que me quedara tranquilo y que me recuperara luego. Pero después, a final de campeonato, cuando ya estaba recuperado, me dice que no quiere contar conmigo. Creo que hay que ser transparente y cuando un jugador no te gusta, se lo tienes que decir desde un principio y no andar inventando excusas“, comentó el delantero que espera este sábado volver a celebrar en nuestro país.