El día en que Marcelo Salas truncó el fichaje de Cristiano Ronaldo a la Juventus

EFE / El Gráfico Chile

Actualmente Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más importantes del mundo: máximo goleador de la historia del Real Madrid, cuatro balones de oro y un sin fin de torneos con la camiseta marengue y de Portugal. Lo que no sabíamos era hace algunos años atrás el camino de Crsitiano se topó con el de Marcelo Salas quien en ese entonces defendía los colores de la Juventus.

Este sábado el directivo italiano Gianni Di Marzio confesó que quiso fichar a Cristiano Ronaldo en 2002 para la Juventus, pero la negociación se detuvo porque el chileno Marcelo Salas rechazó ser cambiado por el portugués y jugar en el Sporting de Lisboa.

“Señalé a Cristiano para el mercado italiano cuando yo trabajaba en el Juventus. Era un Sporting Lisboa-Belenenses del octubre de 2002. Él llevaba el número 18. Llamé a Turín y puse por escrito que sería el mejor jugador del mundo, obviamente después de Maradona. Negocié, llevé a Cristiano a Turín en 2002 para firmar con el Juventus pero Salas no aceptó el trueque”, explicó a EFE, Di Marzio, responsable técnico de exteriores del Juventus entre 2001 y 2006.

Di Marzio, que entrenó al Nápoles en la década de los 70, le dio duro también al ex goleador chileno. “Por pocos millones Salas no quiso ir y luego terminó en el River Plate. Así, el Juventus perdió a Cristiano Ronaldo”, sentenció el directivo italiano quien reveló esta particular historia 15 años después de lo ocurrio.