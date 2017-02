Octavio Rivero regresó a los entrenamientos tras cuadro febril: "Ya me siento mucho mejor"

Una preocupación menos para Pablo Guede. Este martes por la mañana, el delantero uruguayo, Octavio Rivero, se reincoporó a los entrenamientos de Colo Colo tras una semana donde estuvo internado en una clínica por un fuerte cuadro febril.

“Tuve fiebre, un cuadro viral que me agarró y me tenía un poco mal pero ahora ya estoy mejor. Estoy feliz de estar de vuelta acá, entrenando. Me gustaría también agradecer a la gente que se preocupó de mi. estoy bien y con las ganas de arrancar esto”, afirmó el jugador que se perdió el duelo ante Audax Italiano por esta hospitalizado.

En conversación con el sitio web de Colo Colo, el atacante explicó qué pasó tras el duelo ante Botafogo por la Copa Libertadores y sentenció que quiere prepararse bien físicamente para volver a jugar. “Después del partido me fui a la clínica y ahí estuve internado cinco días. Estaba un poco nervioso porque veía que no me recuperaba pero bueno, ya estoy acá, feliz porque me siento mejor. Voy a dar lo mejor”, comentó el atacante de los albos.