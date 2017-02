Alcalde de Constitución lamenta polémica con Claudio Bravo: "Si viniera acá yo sería el primero en pedirle un autógrafo"

A Carlos Valenzuela, alcalde de Constitución, le ha llovido sobremojado. A la tragedia del 27F de 2010, donde el tsunami arrasó con la Isla Orrejo y dejó 97 muertos y 10 desaparecidos, se sumaron este verano los devastadores incendios que devastaron las localidades rurales de la comuna, especialmente en villa Santa Olga, dejando a más de mil personas damnificadas.

El edil explica que en esta oportunidad ha recibido el apoyo incondicional de muchas personas, especialmente de sus deportistas favoritos como el doble medallista Olímpico Fernando González, el mediocampista de la U Gonzalo Espinoza y el goleador de Colo Colo Esteban Paredes, entre otros. Es por eso que, cuando se enteró que el meta Claudio Bravo también quería ayuda, se sintió honrado.

Sin embargo, explica en conversación con Publimetro, que lo que era una gran noticia, se convirtió en un balde de agua fría para el municipio. Ello, luego de que se enterara que el propio arquero del Manchester City, a través de Facebook, lo criticara dura y públicamente por la supuesta demora y las trabas a la hora de entregar ayuda a los damnificados tras el incendio que afectó, especialmente a la localidad de Santa Olga.

-¿Bravo critica que usted le bloqueó la ayuda?

-Mire, estoy sorprendido. Yo no sé de dónde sacó eso, porque conmigo no ha hablado. Acá hemos recibido a muchos deportistas y toda la ayuda nos sirve. Yo soy el primero en aceptar su ayuda, y no solo eso, recibirlo como se merece. Mire, si él viniera acá, yo habría sido el primero en pedirle un autógrafo, con eso le digo todo. Para nosotros es un honor recibir su ayuda.

-¿Entonces cree usted que hubo algún malentendido?

-He estado averiguando qué pasó, porque claramente acá hubo algún error. Lo que quizás fue es que como hay una mesa de trabajo acá, hay protocolos a seguir, como en cualquier equipo. Pero le insisto que jamás le bloqueé la ayuda. Muy por el contrario, nosotros necesitamos ayuda, que la gente no se olviden de Constitución.

-¿Qué le diría a Claudio Bravo?

-Que su ayuda es bien recibida, que sería un honor que nos viniera a visitar. También le diría que nunca me enteré, hasta ahora, de sus buenas intenciones de ayudarnos, y que ojalá esto se aclare pronto. También le diría que ojalá Pep Guardiola lo ponga de arquero titular, porque es el mejor.

Polémica

Fue a través de su cuenta de Facebook, que el capitán de la selección chilena se desahogó diciendo que “lamentablemente el señor alcalde de Constitución y sus colaboradores nos impiden seguir ayudando a quienes más lo necesitan”.

“Llevamos mucho tiempo en silencio y colaborando con las familias de Los Aromos de Santa Olga. Queremos entregarles un hogar a esas personas que perdieron todo (…) nos tienen cerrado el paso de entrega de nuevas casas, materiales de construcción y más ayuda para estas familias, que lo necesitan con suma urgencia”, critica el arquero.

Luego, molesto, advierte que el edil “no quiere que hagamos el trabajo antes que el Gobierno. Además, se jactan diciendo que esa ayuda es una subvención del Gobierno para estas familias”.

Bravo, también puntualiza que “en Los Aromos solo existe una ayuda y esa es la de los voluntarios que llevan semanas con las personas más damnificadas, solo con el sentimiento de entregar a los que más necesitan”, pidiendo que “necesitamos la ayuda de ustedes, muchas familias necesitan un nuevo hogar”.