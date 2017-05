Golpe en la WWE: Braun Strowman queda fuera por seis meses tras ser operado

La WWE informó este lunes que el luchador de RAW, Braun Strowman, estará fuera de acción por seis meses debido a una operación que se le realizó durante esta jornada.

El ex miembro de la familia Wyatt cuenta con problemas en el codo, los que sufrieron un empeoramiento tras una serie de giras de la empresa, incluyendo el ataque de Roman Reigns la semana pasada.

Tras realizarse unos exámenes con el doctor Jeffrey Dugas, decidieron que la mejor opción era la cirugía, al comprobar que el codo de Strowman tenía diversos daños.

De esta manera, todo cambia en WWE, ya que el “monstruo entre hombres” estaba programado a enfrentar a Brock Lesnar por el título universal en Great Balls of Fire, uno de los PPV de la marca roja.

Antes, en Extreme Rules se decidirá el rival de Lesnar en una lucha entre Seth Rollins, Samoa Joe, Finn Bálor, Roman Reigns y Bray Wyatt.

Sin embargo, esta noche el gerente general de RAW, Kurt Angle, anunció que

BREAKING NEWS: @BraunStrowman underwent surgery following the attack by @WWERomanReigns last Monday on #Raw! https://t.co/psYdTDJYXd

— WWE (@WWE) May 15, 2017