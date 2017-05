Roger Federer privilegia Wimbledon y anuncia que no jugará Roland Garros

El tenista suizo Roger Federer anunció este lunes que no jugará Roland Garros (28 mayo-11 junio) esta temporada para concentrarse en los torneos sobre hierba y pista dura.

Será la segunda vez consecutiva que Federer, lesionado el año pasado, no disputa Roland Garros, donde ganó el título en el 2009.

Según anunció en su sitio web, el suizo dijo que “lamentablemente, he decidido no participar en el Abierto de Francia. He estado trabajando muy duro, tanto dentro como fuera de la cancha, durante el último mes, pero para intentar jugar en el ATP World Tour por muchos años, creo que lo mejor es saltarse la temporada de arcilla este año y prepararse para la temporada de pasto y pistas duras“.

“El comienzo del año ha sido mágico para mí, pero tengo que reconocer que la programación será la clave para mi longevidad en el circuito. Así, mi equipo y yo concluimos hoy que jugar un solo evento en arcilla no era lo mejor para mi tenis y preparación física para el resto de la temporada“, añadió.

“Voy a extrañar a los aficionados franceses, que siempre han sido tan atentos conmigo y espero verlos en Roland Garros el próximo año“, sentenció.

Federer ganó este año el Abierto de Australia y los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, con un inicio espectacular de temporada para el tenista de 35 años, que lo metió nuevamente dentro de los cinco mejores del mundo en el ranking mundial.

Unfortunately, I won't be playing @rolandgarros this year. I'll miss my fans in France, but appreciate your support https://t.co/vRcb4SvQga

— Roger Federer (@rogerfederer) May 15, 2017