Sharapova debuta con victoria en Roma sobre pupila de Massú

En competición gracias a una invitación de la organización, Maria Sharapova inició con triunfo este lunes el torneo WTA de Roma al batir a la estadounidense Christina McHale, por 6-4 y 6-2, dirigida por el chileno Nicolás Massú.

La rusa remontó tras un inicio de partido irregular, en el que perdió su servicio en dos ocasiones consecutivas, para finalmente ganar en 90 minutos y alcanzar la segunda ronda en el Foro Itálico.

McHale es conducida por el ex doble campeón olímpico, en su primera incursión como coach en el tenis profesional, pero hasta ahora no ha tenido buenos resultados ya que su pupila no ha ganado en esta gira de arcilla.

Sharapova, antigua número 1 mundial y actual 211ª en la lista WTA, participa en su tercer torneo después de su regreso al circuito el mes pasado tras una suspensión de 15 meses por dopaje.

En su primer torneo alcanzó las semifinales en Stuttgart, antes de caer eliminada en la segunda ronda del torneo WTA de Madrid la semana pasada.

Ganadora de cinco torneos del Grand Slam, espera una invitación para participar en Roland Garros, que empieza el 28 de mayo.

En la siguiente ronda de Roma jugará con la croata Mirjana Lucic-Baroni, 23ª mundial, que eliminó a la checa Lucie Safarova, y a quien derrotó la semana pasada en la capital española.