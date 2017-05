Las carreras no terminan hasta la revisión técnica: Total TP Race by Dunlop tiene nuevo ganador

En el automovilismo, las carreras no terminan cuando los competidores pasan la bandera a cuadros. En rigor, concluyen una vez que los coches superan la revisión técnica. Y, en la tercera fecha del Total TP Race by Dunlop, el escrutinio de los comisarios sobre los seis primeros en pista trajo importantes novedades: los hermanos Andrés y Patricio Naranjo, primero y sexto, respectivamente, no superaron la verificación, quedando excluídos. Con ello, el triunfo lo hereda Víctor Márquez, quien además amplía su ventaja en puntos para el campeonato.

La resolución de los comisarios, emitida como es habitual 48 horas después de finalizada la cita en Codegua, excluye de la clasificación final a los pilotos del team Melhuish, por falta al artículo 4.8.4 del reglamento técnico de la categoría.

“No está permitido variar la posición del captador de señal del encendido, posición de los árboles de levas respecto al movimiento del cigüeñal y el reemplazo de empaquetaduras que no tengan las dimensiones y grosor de las originales provistas por el fabricante salvo la autorizada por este reglamento”, dice el punto en cuestión, que deriva en que los Peugeot 208 de los Naranjo no superen la verificación.

El informe está firmado por el director de carrera Iván González A., Ítalo Villagra, presidente del Colegio de Comisarios; por los comisarios deportivos Sebastián Gostling, Damir Bachman y Mariano Schroeder; y por el comisario técnico, Sebastián Gasparini. En él, se señala que luego de examinar los coches de los seis primeros (además de los hermanos Naranjo, los autos de Márquez, Claudio Concha, Ariel Olguín y Rodrigo Hernando), los vehículos del equipo Melhuish no superaron la revisión, agregando además que “se le entrega la carta de notificación (a los Naranjo) y se niegan a firmarla (…). Las cartas fueron entregadas por la secretaria del Meeting y el presidente del Colegio de Comisarios. Hasta el cierre de la Reunión del Meeting, no se recibe intención de apelación por parte de los pilotos Andrés Naranjo y Patricio Naranjo”.

El “Pato”, precisamente, había largado último la final de la tercera fecha del Total TP Race by Dunlop y, en una remontada espectacular, rozó el podio de la carrera, rematando en la sexta ubicación, minimizando así las pérdidas de una competencia en la que estuvo a punto de no poder largar de no haber sido por el gesto de fair play del team Citroën by Tobero, que les facilitó una caja de cambios para que el actual campeón de la categoría pudiera tomar la salida.

Con esta modificación en los resultados, la tercera cita queda con el podio integrado por Márquez, como nuevo ganador, escoltado por Concha (Nissan March) y Olguín (Mini Cooper).