DT de Melipilla destrozado tras frustrado ascenso: "Quiero retirarme y mandar todo a la cresta"

Dramatismo puro en la definición de la Segunda División Profesional con la tristeza de Deportes Melipilla como la principal imagen y la amargura de su entrenador, Carlos Encina, que puso en duda su continuidad con el equipo tras el empate 3-3 con Independiente de Cauquenes.

Los Potros tuvieron una farra de goles en el Roberto Bravo Santibañez y dejaron escapar el título, además de la posibilidad del ascenso a la Primera B, situación que dejó debastado a su adiestrador que expreso su pena tras el partido: “Si me preguntas ahora, quiero retirarme. Pero las cosas cambian en tres días, uno se rearma se reestructura, mira las cosas con claridad, con perspectiva y lo más probable es que veamos todo lo bueno que hicimos . Si lo decido hoy día, quiero mandar todo a la cresta, no quiero saber más de fútbol y no tiene que ver mi capacidad de resiliencia. En la vida uno enfrenta muchos problemas, pero en esto del fútbol tiene mucho que ver con las pasiones, con el amor por algo con el sacrificio de los jugadores”, dijo sinceramente.

Con el título en manos de Barnechea y Melipilla resignado a jugar en la misma división el Torneo de Transición, Encinas, contó la intimidad del vestuario local: “Entré al camarín con ganas de llorar y no pude, vi a 11 jugadores llorando y se me acabaron las ganas de inmediato. Cuando el sufrimiento es de gente que quiero eso me preocupa más porque los que meten, los que corren y trancan son ellos”.

Independiente no se jugaba nada en el equipo metropolitano, sin embargo tuvieron un gran rendimiento contra los blancos. Para el DT el triunfo estuvo en los pies de sus delanteros, de todas formas: “Es raro que un equipo que no tiene nada que jugar se juegue la vida, aunque no es criticable a ellos. Este resultado tiene más que ver con la impericia que tuvimos nosotros para hacer los goles. Siempre fui conservador en el sentido de que no había que celebrar antes de tiempo”.

“no se cuantos goles nos perdimos, no puedo decir nada más. La verdad no quiero hablar, más bien me gustaría estar enterrado… no tengo más respuestas que decir que esto es fútbol y seguirá pasando. Espero que pase el tiempo y para que este sentimiento se vaya lentamente”, complementó.

Para Encinas y más allá de las suspicacias, las definiciones se deben ganar con categoría lo que le faltó a Melipilla el viernes: “No tiene que ver con el rendimiento de los jugadores, que estuvieron sobresalientes pero no entraron los goles. Barnechea ganó bien el campeonato. Que Naval haya regalado un partido o que Copiapó haya luchado un partido que no tenía porque luchar es tema de ellos, nosotros de los 10 goles perdidos debimos hacer uno y por eso tuvimos que sufrirlo. Así le pasará a Colo Colo o la U y al Real Madrid o el Barcelona en España, en este caso nos pasó a nosotros.