Jinder Mahal dio el golpe a la cátedra en la WWE: es el nuevo campeón mundial

Jinder Mahal sorprendió a todos este domingo al conquistar el título de campeón mundial de WWE en el PPV Backlash, el primero de Smackdown Live tras el gran evento Wrestlemania.

El luchador indio, de gran empuje en las últimas semanas, dio el golpe a la cátedra al llevarse la victoria sobre Randy Orton, en la lucha estelar de la jornada en Chicago.

Mahal superó a Orton gracias a la ayuda de los hermanos Singh, que confundieron al campeón y provocaron que el hindú se llevara el triunfo con su “Khallas” para sorprender a la “Víbora”.

BIENVENIDOS A LA ERA DEL MAHARAJA! Con esta imagen de un triunfante @JinderMahal despedimos #WWEBacklash! Estás en shock? Qué te pareció? pic.twitter.com/gRUs6F3bgT — WWE Español (@wweespanol) May 22, 2017

En el otro combate importante de la jornada, por el título de los Estados Unidos, Kevin Owens retuvo su cetro al vencer a AJ Styles en una gran batalla.

El siguiente PPV de WWE será Extreme Rules de RAW, el próximo 4 de junio, donde se conocerá el retador al título universal de Brock Lesnar

Resultados de Backlash:

Preshow

Tye Dillinger a Aiden English, por conteo de tres.

Cartelera principal

Shinsuke Nakamura a Dolph Ziggler, por conteo de tres.

Títulos en pareja de Smackdown Live: Jey y Jimmy Uso (C) a Breezango (Tyler Breeze y Fandango), por conteo de tres.

Sami Zayn a Baron Corbin, por conteo de tres.

Natalya, Carmella y Tamina Snuka a Becky Lynch, Charlotte Flair y Naomi, por rendición.

Título de Estados Unidos: Kevin Owens (C) a AJ Styles, por conteo de 10 fuera del ring.

Luke Harper a Erick Rowan, por conteo de tres.

Título mundial de WWE: Jinder Mahal (C) a Randy Orton, por conteo de tres.