Herrera no quiere una U desmantelada y recordó la Libertadores 2012: "A plantel completo la ganábamos"

Universidad de Chile tuvo la mejor celebración para sus 90 años. Con la obtención del título a sólo cuatro días que sea su aniversario, en la U todo fueron alegrías y festejos. Pero ahora, luego que pase la resaca de la estrella 18 y de sus nueve décadas de vida, los dirigentes tendrán que empezar a planificar la conformación del plantel para el Torneo de Transición, donde buscarán sumar un nuevo bicampeonato a su historia.

Una de las principales labores que se le viene a la dirigencia de Azul Azul será retener a los pilares del equipo de Ángel Guillermo Hoyos, tal como el caso de Felipe Mora. El delantero fue una pieza clave para la obtención del título y rápidamente llamó la atención del mercado extranjero, por lo que podría partir en el segundo semestre.

Con este panorama, Johnny Herrera hizo un llamado a los dirigentes para que el actual plantel no se desmantele y así no repetir lo que les sucedió para la Libertadores de 2012, donde perdieron a piezas claves como Eduardo Vargas, Marcos González y Gustavo Canales. En aquel torneo, los azules llegaron a semifinales y quedaron eliminados a manos de Boca Juniors.

“Ya pasó el 2011 (desmantelar), donde se habían ido tres pilares importantes como Eduardo Vargas, Marcos González y Gustavo Canales. A plantel completo hubiésemos levantado la Libertadores, pero no se pudo. Ahora todavía estamos a tiempo, somos campeones y tenemos el derecho de participar nuevamente. Lo primero es hacer las cosas bien este semestre, apuntar al bicampeonato y por qué no, levantar la Copa Libertadores el otro año“, dijo el capitán de la U tras el lanzamiento del libro que resume los 90 años de vida de los azules.

“Hay que hacer una gestión importante, que es lograr convencer a los jugadores. Felipe (Mora) está feliz en el equipo, es bullanguero de chico, y ojalá se aguante un año más, porque después,si hace una buena Copa Libertadores, se puede ir al doble del valor al que se está vendiendo hoy. Hay hartos gerentes encargados de todas las aristas y hay que confiar en ellos, que puedan convencerlos, y no sólo a Felipe, sino que también a Gonzalo (Espinoza) y Lorenzo (Reyes), que me parece que tienen ofertas. Por lo bien que lo han hecho me gustaría que siguieran”, agregó.

Sobre los refuerzos que puedan llegar a la U para el Torneo de Transición y una futura Copa Libertadores, el arquero e ídolo dijo que “salimos campeón con lo justo y prácticamente no nos sobró nada. Hay que reforzarse y hay gente preparada para saber dónde reforzarse, así que hay que confiar ellos. Ojalá podamos armar un tremendo plantel. Primero tenemos la obligación de pelear el bicampeonato y después pensar en ir con todo a la Libertadores”.

Herrera adelanta la Copa Confederaciones

Pese a que algunos de sus compañeros tendrán vacaciones tras el intenso Torneo de Transición, Johnny Herrera tendrá que enfocarse rápidamente en la Copa Confederaciones que jugará en Rusia con Chile, a contar del próximo 18 de junio. Sobre el desafío que se le viene a la Roja, señaló que “esta selección no tiene límites y se puede ilusionar con cualquier, incluso con este campeonato. Estamos más maduros que nunca y podemos dar la sorpresa”.