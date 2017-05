Bravo aprueba a Alexis como refuerzo en el City: "Sería maravilloso"

El portero Claudio Bravo valoró la posibilidad de que Alexis Sánchez deje el Arsenal y llegue al Manchester City para la próxima temporada del fútbol inglés.

Tras un evento realizado en la capital, el capitán de la Selección chilena alabó al tocopillano y reconoció que “sería maravilloso tener a un compatriota en el camarín, no me ha tocado nunca eso, por lo que sería bonito. Tuvo una gran temporada y lleva muchos años a gran nivel. Sería fantástico“.

También, fue consultado por el posible paso de Jorge Sampaoli a la selección albiceleste en los próximos días, explicando que “desearle lo mejor a él y su cuerpo técnico, que le vaya muy bien, tiene un desafío muy importante. Argentina cambiará su estilo, su forma de competir“.

Otro tema que analizó Bravo es el presente de Colo Colo, que perdió de manera increíble el título del Clausura, y aprovechó de lanzar un palito al Cacique: “No me sorprendió que perdiera el título de acuerdo a cómo venía en el torneo“.

Por otro lado, sobre la Copa Confederaciones, el arquero consideró que “sabemos lo que tenemos hacer. lo básico es prepararnos bien, el primer partido marcará mucho lo que será el torneo. En nosotros está la idea de ganar, pero debemos enfocarnos en prepararnos bien en los amistosos“.

“Hay selecciones poderosas con jugadores de primera línea, al margen que no estén los habituales. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro e ir con la misma mentalidad que cada vez que nos toca vestir nuestra camiseta“, sentenció.

Además, sentenció que la lesión que lo dejó fuera de acción en el último período de la Premier League ya está casi sanada: “Estoy bien. He hecho mucho gimnasio, mucho tratamiento. Me lesioné en la última parte del torneo. El lunes espero trabajar con normalidad con el resto del grupo“.

Finalmente, sobre su futuro en la Roja, reiteró que “dije que me veía en la Selección hasta cierto punto, pero no di fecha de retiro. Tengo planificado hasta cierto punto y no me proyecto más allá del siguiente Mundial porque son cuatro años más“.