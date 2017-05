Caroca se despide de Iquique con la tristeza de la eliminación: "Peleamos hasta el final"

Rafael Caroca vivía un partido especial en Paraguay. Además de viajar a Asunción con la ilusión de que Deportes Iquique consiga un paso a octavos de final de la Copa Libertadores, el mediocampista vivía ante Guaraní su último partido con la camiseta de los nortinos. Luego de cuatro años, el volante nacido en Colo Colo terminaba su vínculo con los Dragones Celestes tras el partido con los paraguayos y ahora buscará nuevos destinos, siendo su equipo formador el principal candidato para ficharlo.

Por eso, Caroca quería despedirse de la institución con la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental, pero terminó desolado con la eliminación. Los de la Región de Tarapacá no pudieron vencer, único resultado que les servía, a los paraguayos y la igualdad sin goles sentenció su suerte, dejándoles como premio de consuelo la clasificación a la Copa Sudamericana.

“Estamos muy tristes porque veníamos por el triunfo. Peleamos hasta el final, pero ya está. Nos faltó el gol y fue un partido duro, estuvimos iguales en todas las líneas. Nos faltó lo último y dejamos todo”, dijo el mediocampista sobre el encuentro ante Guaraní.

En tanto, sobre su futuro, Caroca señaló que “hoy termino mi contrato, así que no sé que pasará con mi futuro. Si me toca partir, sólo puedo decir que este equipo me ayudó mucho a crecer y soy un agradecido de ellos, los quiero un montón”. ¿Colo Colo o la U? “sinceramente no sé, sólo quería ganar este partido para hacer historia”.