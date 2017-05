Fernando Cornejo parte a Audax Italiano y en Cobreloa retiran la camiseta 8

Hablar de Fernando Cornejo es hablar de Cobreloa. Corazón de Minero, como era conocido el fallecido mediocampista, jugó diez años de su carrera en los loínos y fue en Calama donde se retiró, sumando cuatro títulos nacionales y elevándose a la categoría de ídolo del club. Por eso, cuando murió en 2009 por un cáncer gástrico, la tristeza se apoderó de la ciudad minera y los homenajes le llovieron.

Pero la historia de los Cornejo en Cobreloa todavía no terminaba con el mundialista en Francia 1998 y aún tenía un capítulo más, el de Fernando Cornejo Miranda. El hijo del histórico volante quiso seguir los pasos de su padre y su carrera la inició en el cuadro minero, donde debutó el domingo 8 de diciembre de 2013 y el pasado 30 de abril jugó su último encuentro. Tras tres años y medio con los Zorros del Desierto, el destino del también mediocampista estará en Audax Italiano, quienes cancelaron su cláusula de salida, cercana a los 60 mil dólares, para sumarlo como refuerzo.

Pese a que en la semana, cuando ya se sabía que tenía los exámenes médicos listos, había negado que ya estuviese listo en los itálicos, ahora reconoció que parte rumbo a Santiago para jugar con el cuadro de colonia.

“Quiero pedir las disculpas correspondientes por las declaraciones del otro día, creo que fue una decisión errónea e inmadura. Me disculpo con la gente por todo este alboroto que se armó (negar su salida). Quiero agradecer el cariño que me han demostrado todos estos años y también en los momentos difíciles, lo cual se agradece y queda en el corazón de uno. A la gente que no me apoya en este momento, es su opinión y la respeto, y también lo agradezco pues me ayudaron a crecer como jugador”, dijo Cornejo Miranda en conversación con el portal enlalinea.cl.

“La cláusula era una opción que tenía ahí, pero nunca pensando que se daría lo de Audax. Esta opción debo aprovecharla, me ayudará a crecer mucho como jugador. Quiero recuperar el nivel mostrado, demostrar que quiero ganar cosas, y aportar mi granito de arena”, agregó.

Con la partida del hijo del histórico Corazón de Minero se termina la historia de los Cornejo en Cobreloa, por lo que el club decidió retirar el dorsal 8 y sólo lo podrá ocupar el joven mediocampista si vuelve a Calama.