Paulo Garcés rompe el silencio: "Tengo contrato con Colo Colo hasta junio de 2020"

Paulo Garcés aclaró su situación en Colo Colo, luego de que se anunciara que iba a dejar el club tras su mala actuación en el reciente torneo de Clausura y que había sido desvinculado de la institución.

Sin embargo, el portero rompió el silencio y desmintió todos los rumores, pese a que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dijera el lunes que no iba a continuar en el plantel de Pablo Guede.

“Tengo contrato con Colo Colo hasta junio de 2020”, dijo Garcés en conversación con La Tercera.

“El plantel se encuentra en vacaciones y debemos regresar el 19 de junio. Estoy a disposición de la institución y por ahora no existe ningún acuerdo mutuo que altere lo pactado“, dijo el jugador.

Por último, el meta reconoció que “mi representante tampoco me ha informado que esta situación haya cambiado“.

Lo que no cambia es que el portero no está en los planes de Pablo Guede para el próximo torneo. Sin embargo, el escenario ahora cambia ya que si no llegan ofertas por él deberá volver a realizar la pretemporada con el Cacique.

Recordar que el guardameta se despidió del Monumental el pasado martes, cuando el equipo se reunió por última vez luego del término del Clausura, donde terminaron como subcampeones tras Universidad de Chile.

Garcés dijo adiós a Guede, sus compañeros, los guardias e incluso de los periodistas desde el recinto de Macul, tras lo cual se retiró del lugar en su automóvil particular.