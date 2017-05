Gary Medel y Eduardo Vargas son destacados en las 100 joyas que pasaron por Toulon

Las ediciones 2008 y 2009 del torneo de fútbol Esperanza de Toulon fueron bastante especiales para nuestro país. En la primera, la selección nacional, dirigida en ese entonces por Marcelo Bielsa, fue subcampeona, mientras que al año siguiente, esta vez dirigidos con Ivo Basay en la banca, la Roja se quedó con la corona en Francia. En esas generaciones destacaron, por ejemplo, jugadores como Pedro Morales, Fabián Orellana, Rafael Caroca, Eugenio Mena, Gary Medel y Eduardo Vargas.



Por eso, el Pitbull y Turboman fueron destacados por la organización del torneo en el listado que elaboró de las “100 joyas” que han pasado por Toulon desde que se inició el torneo, en un ya lejano 1967, y que luego se encargaron de destacar a nivel de clubes o selecciones.

En el número 32 del ranking aparece el defensa Gary Medel, quien el 2008 se llenó de gloria en Francia a pesar que Chile cayó en la final ante Italia. “Bajo el mando de Marcelo Bielsa, Chile llegó a la final del Festival Internacional Esperanzas de 2008. El torneo de este año fue la oportunidad de descubrir a Gary Medel, quien siguió evolucionando en Universidad Católica tras el campeonato”, sostiene la publicación.



El goleador de La Roja, en tanto, se posicionó en el puesto 73. De Vargas afirman que en 2008 llegó a la final bajo las órdenes de Marcelo Bielsa “con una generación excepcional. Un año más tarde, se quedó con un premio especial al ganar el torneo y marcó tres. Vargas es uno de los pilares de Chile. Ganó dos veces una Copa América y convertido 32 goles con la selección”.



El ranking donde figuran los chilenos fue liderado por Zinedine Zidane, mientras que el podio es completado por Cristiano Ronaldo y Thierry Henry.

.@eduvargas_17 is ranked among the best 100 players in the @TournoiToulon history 🇨🇱😎

Find out the top 100 here ▶️https://t.co/uxLxB90YO0 pic.twitter.com/ktDniWiEXQ

— Toulon Tournament (@TournoiToulon) May 5, 2017