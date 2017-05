Ronald Fuentes no se arrepiente de sus dichos sobre título de la U: “Insisto que no puedo ofrecer torneos”

“Debemos aspirar a tener una idea futbolística clara, para hacer un buen torneo y en el próximo pelear el título (…) No podemos prometer el título, si tratar de estar en el podio para intentar pelearlo”, eran las palabras del gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, a inicio del Clausura 2017.

Aunque el ex defensor afirmaba que sólo aspiraba a mejorar las campañas anteriores, este jueves reconoció que le sorprendió lo hecho por el equipo de Guillermo Hoyos, lo sucedido con Colo Colo, pero que no se arrepiente de sus dichos.

Publimetro.cl Ronald Fuentes y las aspiraciones de la U: “No podemos prometer el título” Para el gerente deportivo de la U el equipo debe aspirar al podio en el Torneo de Clausura, pero por sobre todo encontrar una idea futbolística. Además defendió a Gonzalo Jara.

“Sigo sintiendo lo mismo. Yo como gerente deportivo sería irrespetuoso decir que nosotros vamos a salir campeón. La idea era volver a poner a la U en el podio por las campañas futbolísticas anteriores y cambiar tan radicalmente era difícil. Cuando empezamos este torneo estábamos a seis puntos del descenso”, señaló Chilenita.

“Fuimos capaces de aprovechar la opción que nos dio Colo Colo, por eso no me complica lo que dije, lo reafirmo y seguiré insistiendo tampoco lo puedo ofrecer ahora, no puedo ofrecer torneos, lo que puedo ofrecer es tener un plantel competitivo”, añadió el dirigente de la U.

Por otra parte, Fuentes recalcó que la prioridad actual en la concesionaria es retener al delantero Felipe Mora y al resto del plantel, para que puedan seguir con los azules este semestre y también para la Copa Libertadores 2018.

“La política del club será tratar de retener jugadores, sacando rendimiento futbolístico y presentarle eso al jugador; un equipo solido equipo que se pueda reforzar de la venta de jugadores y no del bolsillo de los directivos. La idea es tener tres por puesto y dentro de eso es donde vamos a elegir para reforzar el plantel, y veremos si podemos contar con ellos”, sentenció.