El duro análisis de Carlos Tevez: tildó de "inocentes" y "brutos" a los futbolistas chinos

El delantero argentino Carlos Tevez se convirtió en el futbolista mejor pagado del planeta cuando dejó Boca Juniors para transformarse en el refuerzo estrella del Shanghái Shenhua de la Superliga de China. Tras cinco meses en el gigante asiático, el Apache ya está en condiciones de entregar un claro juicio sobre la realidad del emergente fútbol del gigante asiático.

Y el diagnóstico del crack argentino no es el más auspicioso, sino que todo lo contrario. En conversación con el programa español La Casa del Fútbol, el ex seleccionado en la Albiceleste manifestó que la Superliga china “es un fútbol muy diferente a todos los que he jugado. Todavía no me he adaptado, no he encajado. Tengo que adaptarme a ellos, es muy difícil hacerlos cambiar”.

En base a la experiencia que ha acumulado desde su arribo a Shanghái en diciembre pasado, el ídolo xeneize sostuvo que “no creo que en 50 años llegue a competir con una liga grande de Europa, ni aunque venga el mejor jugador. El fútbol es muy diferente acá y la gente lo toma de manera muy diferente”.

En cuanto a los futbolistas chinos, Tevez comentó que “no son muy físicos que digamos y son muy inocentes. Muchas veces hacen daño cuando dan una patada porque son brutos. Técnicamente no son muy buenos, pero con las reglas que estableció el Gobierno van a mejorar mucho en ese aspecto“.

Cabe destacar que el rendimiento del atacante argentino en China no ha sido el mejor. Apenas ha jugado cinco encuentros, en los que registra un gol, el que fue mediante lanzamiento penal ante Jiangsu Suning en su estreno. Para peor, durante el último mes y medio no ha podido ver acción en cancha por una lesión.