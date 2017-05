Las definiciones de Buljubasich para la conformación del nuevo plantel de la UC

En Universidad Católica ya trazaron los puntos a seguir para conformar el plantel que competirá en el Torneo de Transición y en la Copa Chile durante el segundo semestre 2017. Las renovaciones de aquellos jugadores que culminan sus respectivos contratos a mediados de 2017 son las primeras tareas a cumplir en la precordillera, siendo el caso de Ricardo Noir el que mayor trabajo implica.

Pero no todo pasa por las extensiones. La UC ya definió los puestos a reforzar y también analiza los casos de los jugadores que podrían marcharse a préstamo a partir de la segunda mitad del presente año. Sobre esos temas habló el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, quien atendió a los medios de comunicación en San Carlos de Apoquindo.

A continuación las respuestas punto por punto del Tati ante los temas principales sobre la conformación del plantel de la UC:

Puestos a reforzar: “Mario hizo un comentario acerca de algunos puestos y ya quedó escrito ahí, seguramente en la línea defensiva y también en la ofensiva. Está claro que el objetivo es mantener al plantel que está hoy, nosotros tenemos un plantel muy competitivo para lo que viene, vamos a jugar el torneo local y la Copa Chile. Cualquier jugador que se vaya va a ser reemplazado y ojalá que sea por un jugador de la misma categoría o mejor. Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer ahora”.

Renovaciones Kalinski y Noir: “Estamos conversando hace rato con Kalinski y Noir, en el caso que sigan, bienvenido sea, es lo que esperamos lograr, pero en el caso que no se pueda, el compromiso es traer a alguien en esos puestos que sean del nivel de ellos. La idea no es despotenciar al equipo. Con Carlos Espinoza estamos conversando”.

Negociación Noir: “Estamos conversando, los tiempos no son los mismos, ellos (Racing Club) están inmersos en otra realidad y eso hace que las cosas sean un poco más lentas. El jugador tiene las intenciones de seguir acá y nosotros también, pero no siempre los tiempos son los ideales para llegar a un acuerdo lo más rápido posible pero sí tenemos un tiempo prudente para el inicio de la pretemporada. Trataremos de hacer dentro de nuestras posibilidades el mayor esfuerzo posible para poder retenerlo. Estamos negociando un préstamo, el presupuesto no nos permite en este momento poder comprar al valor que está la cláusula”.

Préstamos Carreño y Rebolledo: “Jaime como Raimundo y como todos los jugadores que tienen contrato son parte del plantel, pero nosotros siempre estamos analizando qué es lo mejor para el jugador y la institución, y en ese sentido se va a evaluar qué es lo mejor eso con cualquier jugador, no sólo con ellos dos. Se analizará caso a caso, hoy tenemos un plantel competitivo que incluye a Jaime y a Raimundo, pero se verá sobre la marcha, no hay una decisión tomada”.

Retornos de préstamos: “Estamos abiertos a todas las posibilidades, seguramente estos días nos contactaremos con ellos, algunos están de vacaciones, para analizar su futuro. A los jugadores no les sirve estar en un lugar donde no van a jugar mucho o en principio no van a tener muchas chances de jugar, entonces el desarrollo futbolístico del jugador es importante, como también la conformación del plantel. Se analizará”.

Posible regreso de Jeisson Vargas: “Hemos estado abiertos siempre a todos los jugadores que han pasado por el club que vuelvan a la institución como lo hizo Nico en su momento, en eso no tenemos ningún problema, pero en Argentina termina el 25 de junio, no es un jugador nuestro, los derechos federativos son de otra institución que invirtió, hay muchas situaciones que hay que atender y hay que tener mucho cuidado cuando uno opina de los jugadores”.

Salida de Roberto Gutiérrez: “Nosotros tenemos una metodología de hace siete años, que una vez terminado el campeonato citamos a los jugadores al día siguiente, donde tenemos una charla con todo el plantel y luego con los jugadores que terminan contrato. Lamentablemente, no pudimos tener esa conversación con Roberto porque no se presentó. De hecho lo hicimos el día domingo para que ellos no pierdan un día de vacaciones. No hay más que decir con ese tema. Había una citación y no se cumplió”.

Presupuesto plantel segundo semestre 2017: “Es tratar de mantener lo que tenemos, en cierta medida cuando uno habla de presupuesto es tratar de mantener el pastel que está, que creemos que es competitivo, alguien podría pensar que hay que traer siete jugadores más, para un campeonato de 15 fechas y la Copa Chile, también hay que analizar que pueden sobrar jugadores y hoy la situación no está como para endeudar al club, más con el hecho de no haber clasificado a octavos en la Copa Libertadores, también el tema de la venta de jugadores que hasta ahora no se produjo”.