Gonzalo Fierro aclara en Colo Colo: "No soy ni un ídolo ni un cabrón"

Gonzalo Fierro, uno de los referentes de Colo Colo, analizó su continuidad en el Cacique luego de que se dijera que no estaba en los planes del entrenador Pablo Guede en el segundo semestre.

El lateral albo rompió su habitual silencio para aclarar su presente en el equipo, tras las especulaciones sobre su futuro, en donde se habló que tuvo problemas con el adiestrador trasandino.

“Contra Cobresal no fui citado por decisión técnica, ese es el tema, Pablo (Guede) habló conmigo y me comentó que no jugaba contra Cobresal. Él llevó jugadores para atacar por las bandas y me dio la explicación“, dijo en conversación con radio ADN.

En esa línea, Fierro complementó que “Pablo nunca me dijo que iba del club o que me quería sacar, muchas cosas que se hablaron no son ciertas. Tengo contrato vigente y todo está encaminado de buena manera“.

En los malos momentos, el mundialista de Sudáfrica 2010 indicó que “uno entiende que las cosas van cambiando y que el técnico tiene otras variantes. Yo respeto a cada técnico y cada compañero que tengo. Todo lo que he conseguido ha sido luchando y esta no será la excepción. Espero cambiar la visión del entrenador, pero todo depende de mí“.

“No me considero ni un ídolo ni un cabrón. Trabajo día a día y creo que mi trabajo lo hago bien. Es lindo que tu trabajo lo reconozca alguien tan importante como Arturo Vidal, sus palabras me pusieron muy contento porque es alguien reconocido en el mundo“, prosiguió alabando el apoyo que le entregó el volante del Bayern Munich en las redes sociales.

Por último, sobre la pérdida de la corona del Clausura, sentenció que “nosotros entrenamos todos los días y siempre tratamos de hacer lo mejor posible. El campeonato se pierde con partidos que a lo mejor los vimos fáciles, como el de Temuco por ejemplo“.

“Nos pasó la cuenta la cantidad de partidos en que perdimos puntos. No hay que repetir lo que pasó“, sentenció.