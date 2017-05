Así se juegan las finales de la NBA entre Golden State y Cleveland

La final de la NBA ya está lista, nuevamente será entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers por tercer año en línea y esta vez tienen la oportunidad de desempatar su rivalidad.

En 2015, la victoria fue de los Warriors, mientras que en 2016 el triunfo se quedó del lado de LeBron James y compañía.

#Cavs vs #Warriors III: here's the #NBAFinals schedule on #WCVB starting June 1 pic.twitter.com/j0U9y37v8R

— Scott Isaacs (@ScottIsaacs) May 26, 2017