Un histórico LeBron James supera a Jordan y clasifica a los Cavaliers a la final de la NBA

LeBron James anotó 35 puntos para sobrepasar a Michael Jordan como el máximo anotador en los playoffs, y guió a Cleveland Cavaliers a una victoria de 135-102 sobre Boston Celtics para avanzar a la tercera final de la NBA consecutiva contra Golden State Warriors.

Los Cavaliers, defensores del título, le ganaron a Celtics 4-1 la serie por la final de la Conferencia Este y jugarán la final por el título contra los Warriors desde el 1 de junio.

Con un triple en el tercer cuarto del partido contra Boston, James llegó a 5.989 puntos en las postemporadas durante su carrera, dos más que el legendario Michael Jordan.

“Disfruto este momento, y estoy agradecido a Dios de haber logrado esta marca“, declaró James al terminar el partido, que aportó además 8 rebotes y 8 asistencias, y fue secundado en su labor por el base Kyrie Irving, con 24 cartones y el alero Kevin Love, con 15 tantos y 11 tablas.

Por los Celtics, disminuidos por la ausencia de su canastero Isaiah Thomas, destacó Avery Bradley con 23 unidades, mientras el centro dominicano Al Horford aportó 11 puntos y 6 rebotes.

Los Cavaliers impusieron su ley desde la medianía del primer cuarto al tomar ventaja de 37-18, para llevarse cómodos el parcial e irse al descanso con margen de 75-57. Los 75 puntos de Cleveland en la primera mitad es la mayor cantidad anotada para ese periodo en un juego de postemporada desde 2003.

A sus 32 años, LeBron James firma otro hito al jugar su séptima final consecutiva, y octavo en total en la NBA desde su debut en 2003, toda una marca que refleja su calidad.

Cleveland llegó a esta Final con una sola derrota en estos playoffs, tras eliminar a Indiana (4-0), Toronto (4-0) y Boston (4-1).

Pero tendrá una dura prueba contra Golden State, que se clasificaron invictos al aplastar a Portland, Utah y San Antonio, todos por 4-0.

Los Warriors, reforzados este año por Kevin Durant y campeones en 2015, buscan tomar venganza de la final del pasado año, que perdieron ante LeBron y los Cavs 4-3.

“Vamos contra el mejor team de la liga en los últimos tres años, y ahora reforzados con Kevin Durant, pero tenemos que jugar diferente, con más garra“, aseguró Lebron James.

Simply put, it was a historic Game 5 for @KingJames ⬇️#DefendTheLand #NBAPlayoffs pic.twitter.com/UpZosLooZB

— NBA.com (@NBAcom) May 26, 2017