"Mark González es muy cara de palo": En Colo Colo no quieren al mundialista

En Colo Colo no están contentos con Mark González. El jugador no tuvo un buen paso por el Cacique y solo jugó cuatro partidos en el elenco de Pablo Guede, tras lo cual no fue considerado por el entrenador.

Su salida es casi un hecho, hasta que el representante del jugador dijo que aún tiene contrato y que todavía no les dicen nada sobre su futuro.

Cristián Ogalde dijo a Fox Sports que “ni el jugador ni yo hemos sido notificados del término anticipado de contrato. No ha habido ningún contacto (por lo que) Mark aún tiene contrato vigente hasta fin de año“.

Publimetro.cl No va más: Mark González se despidió del plantel y vivió su último día en Colo Colo El volante no viajará a La Serena para apoyar a sus compañeros y termina su era en el Cacique. Otro que tampoco fue citado y se perderá el encuentro ante Cobresal es Gonzalo Fierro.

Y la respuesta no se hizo esperar en los albos, ya que un director de Blanco y Negro se lanzó con todo contra el mundialista de Sudáfrica 2010 por su actitud durante su estadía en Macul.

“Es muy cara de palo, se fue antes de vacaciones y ahora pretende que se cumpla su contrato. Fue el único que no estuvo en la reunión del martes, que daba por cerrada la temporada“, sentenciaron desde la concesionaria a El Mercurio.

Sin embargo, Ogalde dijo que “Mark había avisado que no iría ese día al Monumental, por lo que no incurrió en ninguna falta”.

Todo debería quedar zanjado el próximo 31 de mayo, cuando en reunión de directorio se aclare el futuro de muchos futbolistas que siguen en el aire en el Cacique.