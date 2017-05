Noir hace el mea culpa de la UC: "Como equipo no le dimos tanta ayuda a Santiago Silva"

Un campeonato muy complicado tuvo la Universidad Católica este primer semestre 2017. Luego de coronarse bicampeones del fútbol chileno en 2016, los hombres de Mario Salas no pudieron reeditar sus buenas campañas y quedaron lejos de pelear el torneo de Clausura.

Como si fuera poco, en la Copa Libertadores tampoco lograron un buen rendimiento y quedaron eliminados en el cuarto lugar de su grupo. Un mal momento que es reconocido por el ariete argentino Ricardo Noir, quien lamentó la salida de Nicolás Castillo del club, pero reconoce que tampoco pudieron ayudar a su reemplazante Santiago Silva.

“Nico era diferente, tenías uno o dos gol por partido. Pero por ahí nosotros no le dimos tanta ayuda al Tanque (Silva). El Pájaro (Roberto Gutiérrez) tuvo altibajos también. La partida de Nico la sentimos un poco, pero creo que pasó por el equipo que no anduvo como antes y no por las individualidades”, dijo Noir a La Tercera.

Por otra parte, el futbolista trasandino se refirió a las negociaciones por su permanencia en la UC, dependiendo de lo que ocurra en los próximos días entre los cruzados y Racing de Avellaneda.

“Sé que empezaron las negociaciones con mi representante y Racing, es todo muy reciente. Se tienen que juntar a hablar, ver qué pretende Racing. No sé qué pasará, pero es una sensación linda saber que se están moviendo. Me sentí muy cómodo aquí, por la gente, los compañeros, el cuerpo técnico, ojalá me pueda quedar”, apuntó.

Explicó que su permanencia en la UC “depende de las pretensiones de Racing, ellos querían venderme, pero entiendo que aflojaron un poco. Será largo. Hay que saber que esto es así. Tengo que entrenarme para lo que venga”, cerró.