La última de Sulantay: "Hay una guerra entre Alexis y Vidal que les puede hacer mal"

En las últimas horas, desde Alemania aseguraron que Bayern Munich de Arturo Vidal ya no estaría muy convencido de fichar a Alexis Sánchez de cara a la próxima temporada. El delantero chileno pediría un sueldo similar al del goleador Robert Lewandowski, quien con 390 mil dólares a la semana es el jugador que gana más en el plantel, y esto podría complicar una convivencia en el camarín del conjunto bávaro.

Con ese panorama, José Sulantay, técnico que dirigió al tocopillano en la Roja Sub 20, prefiere que no se mueva de Inglaterra, pues advierte que una eventual partida del Niño Maravilla al equipo germano podría revivir la lucha de egos con Vidal, la cual proviene de la Selección. Incluso, por más que el propio “Celia Punk” manifestara su deseo de encontrarse con Sánchez en el cuadro teutón.

“Hay una guerra ahí que no es muy conocida públicamente. Se tienen una competencia particular, que les puede hacer mal a los dos. Ellos luchan por ser quien es más grande. El ego siempre me ha gustado en los jugadores pero contra los adversarios, no con los compañeros”, reconoce a Aton Chile.

“En la Sub 20 no era mucho, pero me parece que en la Copa Centenario de Estados Unidos ahí fue notorio. Eso lo critiqué, por la prensa que formó esa competencia, pero más por los jugadores, que tanto que conversamos y cayeron en eso con mucha facilidad”, añade.

Además, el Negro cree que no sólo sería difícil para el técnico Carlo Ancelotti. “Sería algo complicado para los dos también, el querer figurar más que el compañero. A mí me encantaría que les fuera bien y que ese afán de progresar más no se lo borren de la cabeza, pero que no sea a costa de su compañero de equipo”, concluye.

Por el momento, Sánchez se enfoca en la final de la FA Cup frente al Chelsea que disputará este sábado junto al Arsenal, y que podría ser su último partido con la camiseta de los Gunners.