Con Pogba y Zlatan: el Tucu Hernández fue elegido entre los mejores de la Europa League

Compartiendo lugar con estrellas del fútbol mundial como el francés Paul Pogba o el sueco Zlatan Ibrahimovic quedó el seleccionado chileno Pedro Pablo Hernández, quien fue incluido en la lista de los mejores jugadores de la edición 2016-2017 de la Europa League.

El mediocampista que milita en el Celta de Vigo tuvo un destacado cometido en el conjunto gallego, el que alcanzó una histórica semifinal, instancia en la que fue eliminado por ajustado margen por el poderoso Manchester United, elenco que tras vencer al Ajax en la final se consagró campeón.

El argentino nacionalizado chileno apareció en una lista de 18 futbolistas que confeccionó el comité de observadores técnicos de la UEFA, integrado por los rumanos Cristian Chivu e Ioan Lupescu, el polaco Stefan Majewski, el finlandés Mixu Paatelainen, el escocés Sir Alex Ferguson y el serbio Dejan Stankovic.

“Proporcionó balance y manejo de los tiempos en el Celta de Vigo“, destacaron los observadores técnicos sobre el desempeño del tucumano, quien jugó 12 de los 14 encuentros que disputó el conjunto comando por Eduardo Berizzo en la versión 2016-2017 de la Europa League.

Además del ex hombre de O’Higgins de Rancagua y los ya mencionados Pogba e Ibrahimovic, destacan otros nombres como el argentino Sergio Romero, el ecuatoriano Antonio Valencia y el francés Alexandre Lacazette.

